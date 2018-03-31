Новый госсекретарь США Майкл Помпео сегодня официально вступит в свою должность

Бывший глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон может возглавить один из крупнейших университетов страны.

Бывшего главу ЦРУ Майкла Помпео называют одним из самых консервативных и жестких политиков команды Дональда Трампа. Он, в отличии от Рекса Тиллерсона, поддерживает президента во всем — у них нет разногласий ни не только по вопросам внешней, но и внутренней политики. Как пишет Financial Times, при Помпео принцип «Америка превыше всего» заработает в полную силу.

Ну а Тиллерсон остался за рамками политической элиты США. Он занимал кресло главы Госдепа чуть больше года и за это время не смог поладить ни с администрацией Белого дома, ни с сотрудниками своего же ведомства. Журнал Foreign Policy даже окрестил его «самым неэффективным госсекретарем» за последние 120 лет.

Теперь Тиллерсон рассматривает другие предложения о трудоустройстве. В частности, как сообщает The Wall Street Journal, бывшего госсекретаря хочет заполучить крупнейший университет Техаса.

Кресло руководителя ЦРУ заняла Джина Хэспел – первая женщина, возглавившая американскую разведку.