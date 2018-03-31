Новый госсекретарь США Майкл Помпео сегодня официально вступит в свою должность
Бывший глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон может возглавить один из крупнейших университетов страны.
Бывшего главу ЦРУ Майкла Помпео называют одним из самых консервативных и жестких политиков команды Дональда Трампа. Он, в отличии от Рекса Тиллерсона, поддерживает президента во всем — у них нет разногласий ни не только по вопросам внешней, но и внутренней политики. Как пишет Financial Times, при Помпео принцип «Америка превыше всего» заработает в полную силу.
Ну а Тиллерсон остался за рамками политической элиты США. Он занимал кресло главы Госдепа чуть больше года и за это время не смог поладить ни с администрацией Белого дома, ни с сотрудниками своего же ведомства. Журнал Foreign Policy даже окрестил его «самым неэффективным госсекретарем» за последние 120 лет.
Теперь Тиллерсон рассматривает другие предложения о трудоустройстве. В частности, как сообщает The Wall Street Journal, бывшего госсекретаря хочет заполучить крупнейший университет Техаса.
Кресло руководителя ЦРУ заняла Джина Хэспел – первая женщина, возглавившая американскую разведку.
Комментарии4
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putin2018 31 марта 2018 | 10:15
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kobylamay_sosetutrampa 31 марта 2018 | 10:19
Ихули?
sculll 31 марта 2018 | 10:22
kobylamay_sosetutrampa: Наверное, Путину в стопятьсотый раз пзц...
eyjafjallajoekull 31 марта 2018 | 10:42
Предвижу заголовки российский газет, когда Майкл будет покидать свою должность: "Последний день Помпео".