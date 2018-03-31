Досмотр лайнера «Аэрофлота» в Хитроу не был связан с делом Сергея Скрипаля
Это пишет местная пресса. Это была обычная проверка самолета, который прибыл из страны высокого риска, заявили источники газеты «Дейли телеграф» в британском правительстве. В компании «Аэрофлот», однако, считают, что проведенный накануне вечером досмотр, когда члены экипажа были выведены, а командир был изолирован в кабине пилотов, абсолютно не соответствует мировой практике.
Капитан самолета Виталий Митрофанов отметил, что по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками. Он подчеркнул, что никаких причин для проверки названо не было, передает РБК. Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее в аэропорту Лондона Стоит отметить, что прежде подобных досмотров российских самолетов не было или же они не предавались огласке.
Ранее из-за отравления в Великобритании бывшего шпиона Лондон и еще около 30 стран выслали российских дипломатов.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 10:06
Раньше нацдилер и его "эффективные менеджеры" работали над ухудшением репутации России.
Теперь работает плохая репутация.
metslag 31 марта 2018 | 10:10
mikhail_spb_: никаких причин для проверки названо не было
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Как это не было. В новости же сказано
Это была обычная проверка самолета, который прибыл из страны высокого риска.
Это уже репутация России стала работать.
400 кг кокаина не в посольстве всякой страны обнаруживаются.
arye_11 31 марта 2018 | 10:23
metslag:
Все, доблатовался Путин.
В глазах приличных людей Россия страна "высокого риска", террористическая страна третьего мира.
И добавим еще - "низкой ответственности".
Пока еще просто ответственности, но скоро станет "низкой социальной ответственности".
А к этому все идет.
Доллар для российской элиты новое божество.
И в случае"чего и как" никакие "Кинжалы" и "Сармати" не помогут против тех, у кого этих долларов не просто много, а очень много.
kinnlade 31 марта 2018 | 10:28
mikhail_spb_: Репутацию эту пиндосские СМИ из пальца высосали т.е. выдумали. А либеральные обезьяны вместе с йэхом с удовольствием потребляют да еще добавки ежедневно просят, так пиндосам да наглам не жалко, жрите полной ложкой , да поносите свою страну, а мы вам зелени на прокорм подкинем и в стороночке понаблюдаем
slesar_ev 31 марта 2018 | 10:09
Это продолжение скрипичного евроконцерта "Вброс дохлого кота" под управлением дирижёра из Фашингтона.
"...Например, в газете «Телеграф» за 3 марта 2013 года. Процитируем нынешнего британского министра иностранных дел дословно.
«Чтобы понять то, что произошло в Европе на прошлой неделе, подзаймем слов из богатого языка австралийской политики. Предположим, вы проигрываете спор. Факты полностью против вас, и чем больше люди фокусируются на том, что реально происходит, тем хуже для вас. В таких условиях самое лучшее, что вы можете сделать, — это совершить маневр, который один тертый политтехнолог называл «бросить дохлого кота на стол». Есть абсолютно понятный эффект от дохлого кота на обеденном столе — и это не о том, что люди почувствуют испуг и отвращение. Это правда, но это неважно. Главное, как говорил мой австралийский друг, что все заорут: «Ой, дохлый кот на столе!» Другими словами, они будут говорить о дохлом коте, то есть о чем вам хочется, чтобы они говорили, и перестанут говорить о вещах, с которыми у вас проблемы...»
ura_123 31 марта 2018 | 10:18
slesar_ev: Гена,на календаре 30.03.18 ежели чё))))
И ещё,проблемы у вас,а не у них. Так что про "дохлую кошку" ты в точку-кругом враги,русофобы и Фашингтон! А вы все в белом как Д'Артаньян...
slesar_ev 31 марта 2018 | 10:22
ura_123: Юрочка, опять у тебя деменция - может от пива? - меня зовут Женя.
metslag 31 марта 2018 | 10:38
slesar_ev: какая разница, гена ты или женя. В любом случае ты дерьмо.
slesar_ev 31 марта 2018 | 10:53
metslag: естественно моё тело содержит и этот компонент, но ведь от дерьма и слышу.
leon0109 31 марта 2018 | 10:09
Страна высокого риска... Доскреповались. Какое позорище.
ha12raz 31 марта 2018 | 10:10
Кокс, ОВ, шпионы, киллеры, да просто воры..........обычный груз.
Правда, обычно это идет диппочтой.
ura_123 31 марта 2018 | 10:14
Кокаинум... И репутация последних лет.
sculll 31 марта 2018 | 10:18
Британия мелко гадит. Вот в такое убожество выродилась Великая Британская Империя.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 10:21
sculll: санитарный кордон вокруг путинской Рашки
ostapbey 31 марта 2018 | 10:22
sculll: дрыст у россии и понос
даже
cockeyed 31 марта 2018 | 10:20
А мы знаем, что это не связано с Сергеем Скрыпалём, а связано с Гошей Втюхарём.
lnmanusnostras1 31 марта 2018 | 10:39
Мелкие жалкие пакостники!
moncegorskyi 31 марта 2018 | 10:41
Проверяют на проказу... Вот так мы встали с колен, однако с ГБшным нацлидером. Другого результата и не предполагалось, если выходец из этой конторы рулит 18 лет. Все закономерно. Даже если и не хотели травить Скрипаля, то все-равно как у вора-карманника, инстинкт срабатывает автоматически. Вспомнилось из Ильфа и Петрова балагановское в трамвае, когда получил уже 50 тыщ... и все-равно стырил кошелек с рублем и мелочью, где его и поймали. Но Балаганов хоть честно признался -" я не хотел, я машинально". А у озерских только один ответ - выфсеврете. Вот это из этой оперы.
monterado_ancona_marche 31 марта 2018 | 10:42
Сейчас в Домике досмотрят самолёт Бритиш Эйрвейз, делов-то...))