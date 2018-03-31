Досмотр лайнера «Аэрофлота» в Хитроу не был связан с делом Сергея Скрипаля

Это пишет местная пресса. Это была обычная проверка самолета, который прибыл из страны высокого риска, заявили источники газеты «Дейли телеграф» в британском правительстве. В компании «Аэрофлот», однако, считают, что проведенный накануне вечером досмотр, когда члены экипажа были выведены, а командир был изолирован в кабине пилотов, абсолютно не соответствует мировой практике.

Капитан самолета Виталий Митрофанов отметил, что по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками. Он подчеркнул, что никаких причин для проверки названо не было, передает РБК. Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее в аэропорту Лондона Стоит отметить, что прежде подобных досмотров российских самолетов не было или же они не предавались огласке.

Ранее из-за отравления в Великобритании бывшего шпиона Лондон и еще около 30 стран выслали российских дипломатов.