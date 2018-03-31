Задержан совладелец группы «Сумма», миллиардер Зиявудин Магомедов

По данным СМИ, его допросили по нескольким делам о мошенничестве.

Магомедов и еще несколько человек накануне были доставлены в МВД, где их задержали после проведения следственных действий. Как пишет КоммерсантЪ, вопрос о мере пресечения будет решен сегодня. РБК уточняет, что бизнесмен был задержан на 48 часов.

По данным источника ТАСС, Магомедов, его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел по статье «мошенничество». Собеседник агентства подчеркнул, что статус совладельца «Суммы» по этим делам неизвестен.

КоммерсантЪ писал об одном из дел – в нем речь идет о хищении более 750 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Кроме того, в деле насчитывается еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом. Накануне была проведена серия обысков в структурах Магомедова, а также у него дома и в квартирах родственников и партнеров.

Состояние Магомедова оценивается почти в 1,5 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 63-ю строчку списка российского Forbes.