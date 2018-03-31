Задержан совладелец группы «Сумма», миллиардер Зиявудин Магомедов
Магомедов и еще несколько человек накануне были доставлены в МВД, где их задержали после проведения следственных действий. Как пишет КоммерсантЪ, вопрос о мере пресечения будет решен сегодня. РБК уточняет, что бизнесмен был задержан на 48 часов.
По данным источника ТАСС, Магомедов, его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел по статье «мошенничество». Собеседник агентства подчеркнул, что статус совладельца «Суммы» по этим делам неизвестен.
КоммерсантЪ писал об одном из дел – в нем речь идет о хищении более 750 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Кроме того, в деле насчитывается еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом. Накануне была проведена серия обысков в структурах Магомедова, а также у него дома и в квартирах родственников и партнеров.
Состояние Магомедова оценивается почти в 1,5 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 63-ю строчку списка российского Forbes.
Комментарии4
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rena1960 31 марта 2018 | 10:10
Пищевую цепочку никто не отменял...,значит какой-то бульдог под кремлёвским ковром...загрыз другого бульдога....
sasass 31 марта 2018 | 10:24
Избирательный удар - Полтавченко тоже стадион строил , как и этот хапун ,но сидит и не шевелиться...
kryymsdyk 31 марта 2018 | 10:26
Неужели не поделился?
woodworld 31 марта 2018 | 10:29
Удивляет, что он до сих пор в России сидел.. Думал, обойдётся что ли