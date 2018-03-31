Z Архив новостей новости
5 13 6 1539
10:00, 31 марта 2018

Незаконные планировки в торговом центре в Кемерове помешали эвакуации посетителей

Незаконные планировки в торговом центре в Кемерове, где неделю назад при пожаре погибли десятки людей, помешали эвакуации посетителей. Об этом сообщил представитель прокуратуры в суде. Он обвинил в этом Юлию Богданову – главу компании, которой принадлежал сгоревший комплекс «Зимняя вишня».

Перепланировки в торговом центре проводились не раз, заявил представитель прокуратуры. В последние полтора месяца Юлия Богданова делала это для увеличения числа помещений, сдаваемых в аренду. Она игнорировала предупреждения техдиректора торгового центра Соболева о нарушениях в системах пожаротушения и оповещения посетителей, приводит слова гособвинителя
«Интерфакс». Подсудимая, глава компании Кемеровский кондитерский комбинат – собственника «Зимней вишни» отрицала, что знала о неисправности системы оповещения. Следствие требует арестовать Богданову на два месяца. Она попросила домашнего ареста и пообещала сотрудничать со следствием. Богданова сказала, что чувствует вину за гибель детей и взрослых. В другом суде Кемерова, который рассматривает меру пресечения бывшей начальнице инспекции регионального Госстройнадзора Танзилии Комковой, представитель СК сообщил: торговый центр начал работу ещё до разрешения на ввод в эксплуатацию. Подсудимую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия инспекция затягивала проверки. На суде выяснилось, что Комкова после трагедии в «Зимней вишне» улетела к подруге в Москву, где её задержали и принудительно вернули в Кемерово.

При пожаре в торгово-развлекательном центре погибли по официальным данным 64 человека, более сорока – дети. Уже задержаны семь человек, пятеро — арестованы.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ha12raz 31 марта 2018 | 10:05

Всё вокруг да около .......госслужащих в погонах.
Но можно не беспокоиться......не зацепят..

kottigr1 31 марта 2018 | 10:14

ha12raz: Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры.
Пожарные рассказывали о хреновой тучи баллонов, которые им пришлось вытягивать из ТЦ и охлаждать, что бы они не взорвались. Многие очевидцы видели перед трагедией в месте эпицентра пожара людей в спецовках, проводящих какие-то технические работы. За детскими аттракционами, под ними, в пространстве эвакуационных выходов, скорее всего, находились склады с легковоспламеняемыми материалами. Практически все очевидцы рассказывали, что причиной пожара был взрыв. Вполне вероятно и системы пожаротушения и оповещения были отключены на время проведения работ.

evgolius7 31 марта 2018 | 10:06

Незаконные планировки в торговом центре .

Почему незаконные?
Кто -то подписывал, кто-то утверждал, кто-то принимал на баланс.
Чиновники как всегда отмазываются....
Просто законы у нас для чиновников писаны....они вертят ими как им удобно...
Главное для них выгода для себя.

lenin3 31 марта 2018 | 10:22

evgolius7: думаю, что рост незаконных перепланировок в ТЦ напрямую связан с ростом благосостояния проверяющих...

captain_ 31 марта 2018 | 10:25

1. Власти США выдали Илону Маску лицензию на глобальный интернет.
2. Власти РФ выдали жителям Волоколамска респираторы и противогазы.

kryymsdyk 31 марта 2018 | 10:20

Выводов никаких никто не сделает и где рванет завтра, неизвестно.

sergirusso 31 марта 2018 | 10:20

За Гитлера умерло 7 миллионов немцев, за Сталина 20 миллионов граждан СССР. Сколько быдла сдохнет за Плешивого? Ответ дать может только время.

captain_ 31 марта 2018 | 10:28

За 20 лет Лубянка превратила РФию в страну из зазеркалья. В ней настоящим мужиком выступает девочка Таня из Волоколамска, а абсолютное большинство физиологических мужиков - востриковы...

mppv 31 марта 2018 | 10:22

Дак если разрешения на строительство не было, то ...
Получается - незаконные перепланировки планировок незаконных сооружений?
Это как это?

ansata 31 марта 2018 | 10:25

А закрытые о опечатанные пожарные выходы? Нормально? А, ну да, это ФСБ. Им можно всё.

captain_ 31 марта 2018 | 10:30

«Роскомнадзор внес гей.ру в реестр запрещенных сайтов — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»

У русских вечный бой пидоров с геями...

poluputing 31 марта 2018 | 10:31

странно, но в Украине, где в детском лагере сгорели 2 девочки, главный обвиняемый мчс-овец, курирующий объект. А в Харькове ( в прошлое воскресенье) при возгораниии ТРЦ 76 человек вывели из здания без проблем

anji70 31 марта 2018 | 10:35

Сейчас начнут, обычную деятельность выдавать за преступный умысел.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 5826 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 330 6 5226 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 323 6 7180 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22930 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

+ Павел Грудинин все-таки сбрил усы Павел Грудинин все-таки сбрил усы ВИДЕО…

5 220 6 34245 24.03
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 185 6 11453 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15533 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 259 6 21298 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 135 6 11751 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20982 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8311 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14798 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Начальник Можайской колонии: «Они показывали зад священнослужителям» В Московском областном суде продолжается судебный процесс по делу о бунте в колонии для малолеток…

5 71 6 28150 24.03
Kтюрьмы, общество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19879 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Человек из телевизора

Ирина Петровская ведущий: Ирина Петровская телекритик, обозреватель «Новой газеты»

В этом и заключается парадокс электорального поведения. Когда виноват кто угодно, но существует некая высшая сила в прямом и переносном смысле, которая смотрит как бы со своих вершин чуть ли не из поднебесья…

5 49 6 14168 24.03
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14415 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события

Популярное за неделю

Новости

Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph

5 28 6 13788
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 122 6 184922 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 174 6 53716 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 109 6 633681 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 478 6 488567 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831508
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3379839

Сегодня в эфире