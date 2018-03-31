Незаконные планировки в торговом центре в Кемерове помешали эвакуации посетителей

Незаконные планировки в торговом центре в Кемерове, где неделю назад при пожаре погибли десятки людей, помешали эвакуации посетителей. Об этом сообщил представитель прокуратуры в суде. Он обвинил в этом Юлию Богданову – главу компании, которой принадлежал сгоревший комплекс «Зимняя вишня».

Перепланировки в торговом центре проводились не раз, заявил представитель прокуратуры. В последние полтора месяца Юлия Богданова делала это для увеличения числа помещений, сдаваемых в аренду. Она игнорировала предупреждения техдиректора торгового центра Соболева о нарушениях в системах пожаротушения и оповещения посетителей, приводит слова гособвинителя

«Интерфакс». Подсудимая, глава компании Кемеровский кондитерский комбинат – собственника «Зимней вишни» отрицала, что знала о неисправности системы оповещения. Следствие требует арестовать Богданову на два месяца. Она попросила домашнего ареста и пообещала сотрудничать со следствием. Богданова сказала, что чувствует вину за гибель детей и взрослых. В другом суде Кемерова, который рассматривает меру пресечения бывшей начальнице инспекции регионального Госстройнадзора Танзилии Комковой, представитель СК сообщил: торговый центр начал работу ещё до разрешения на ввод в эксплуатацию. Подсудимую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия инспекция затягивала проверки. На суде выяснилось, что Комкова после трагедии в «Зимней вишне» улетела к подруге в Москву, где её задержали и принудительно вернули в Кемерово.

При пожаре в торгово-развлекательном центре погибли по официальным данным 64 человека, более сорока – дети. Уже задержаны семь человек, пятеро — арестованы.