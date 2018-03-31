Незаконные планировки в торговом центре в Кемерове помешали эвакуации посетителей
Незаконные планировки в торговом центре в Кемерове, где неделю назад при пожаре погибли десятки людей, помешали эвакуации посетителей. Об этом сообщил представитель прокуратуры в суде. Он обвинил в этом Юлию Богданову – главу компании, которой принадлежал сгоревший комплекс «Зимняя вишня».
Перепланировки в торговом центре проводились не раз, заявил представитель прокуратуры. В последние полтора месяца Юлия Богданова делала это для увеличения числа помещений, сдаваемых в аренду. Она игнорировала предупреждения техдиректора торгового центра Соболева о нарушениях в системах пожаротушения и оповещения посетителей, приводит слова гособвинителя
«Интерфакс». Подсудимая, глава компании Кемеровский кондитерский комбинат – собственника «Зимней вишни» отрицала, что знала о неисправности системы оповещения. Следствие требует арестовать Богданову на два месяца. Она попросила домашнего ареста и пообещала сотрудничать со следствием. Богданова сказала, что чувствует вину за гибель детей и взрослых. В другом суде Кемерова, который рассматривает меру пресечения бывшей начальнице инспекции регионального Госстройнадзора Танзилии Комковой, представитель СК сообщил: торговый центр начал работу ещё до разрешения на ввод в эксплуатацию. Подсудимую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия инспекция затягивала проверки. На суде выяснилось, что Комкова после трагедии в «Зимней вишне» улетела к подруге в Москву, где её задержали и принудительно вернули в Кемерово.
При пожаре в торгово-развлекательном центре погибли по официальным данным 64 человека, более сорока – дети. Уже задержаны семь человек, пятеро — арестованы.
Комментарии13
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ha12raz 31 марта 2018 | 10:05
Всё вокруг да около .......госслужащих в погонах.
Но можно не беспокоиться......не зацепят..
kottigr1 31 марта 2018 | 10:14
ha12raz: Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры.
Пожарные рассказывали о хреновой тучи баллонов, которые им пришлось вытягивать из ТЦ и охлаждать, что бы они не взорвались. Многие очевидцы видели перед трагедией в месте эпицентра пожара людей в спецовках, проводящих какие-то технические работы. За детскими аттракционами, под ними, в пространстве эвакуационных выходов, скорее всего, находились склады с легковоспламеняемыми материалами. Практически все очевидцы рассказывали, что причиной пожара был взрыв. Вполне вероятно и системы пожаротушения и оповещения были отключены на время проведения работ.
evgolius7 31 марта 2018 | 10:06
Незаконные планировки в торговом центре .
Почему незаконные?
Кто -то подписывал, кто-то утверждал, кто-то принимал на баланс.
Чиновники как всегда отмазываются....
Просто законы у нас для чиновников писаны....они вертят ими как им удобно...
Главное для них выгода для себя.
lenin3 31 марта 2018 | 10:22
evgolius7: думаю, что рост незаконных перепланировок в ТЦ напрямую связан с ростом благосостояния проверяющих...
captain_ 31 марта 2018 | 10:25
1. Власти США выдали Илону Маску лицензию на глобальный интернет.
2. Власти РФ выдали жителям Волоколамска респираторы и противогазы.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 10:20
Выводов никаких никто не сделает и где рванет завтра, неизвестно.
sergirusso 31 марта 2018 | 10:20
За Гитлера умерло 7 миллионов немцев, за Сталина 20 миллионов граждан СССР. Сколько быдла сдохнет за Плешивого? Ответ дать может только время.
captain_ 31 марта 2018 | 10:28
За 20 лет Лубянка превратила РФию в страну из зазеркалья. В ней настоящим мужиком выступает девочка Таня из Волоколамска, а абсолютное большинство физиологических мужиков - востриковы...
mppv 31 марта 2018 | 10:22
Дак если разрешения на строительство не было, то ...
Получается - незаконные перепланировки планировок незаконных сооружений?
Это как это?
ansata 31 марта 2018 | 10:25
А закрытые о опечатанные пожарные выходы? Нормально? А, ну да, это ФСБ. Им можно всё.
captain_ 31 марта 2018 | 10:30
«Роскомнадзор внес гей.ру в реестр запрещенных сайтов — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»
У русских вечный бой пидоров с геями...
poluputing 31 марта 2018 | 10:31
странно, но в Украине, где в детском лагере сгорели 2 девочки, главный обвиняемый мчс-овец, курирующий объект. А в Харькове ( в прошлое воскресенье) при возгораниии ТРЦ 76 человек вывели из здания без проблем
anji70 31 марта 2018 | 10:35
Сейчас начнут, обычную деятельность выдавать за преступный умысел.