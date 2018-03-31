Досмотр российского самолета в лондонском аэропорту не был связан с «делом Скрипаля»

Досмотр российского самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту был стандартной, расширенной проверкой лайнера, прибывшего из страны с повышенным уровнем риска. Об этом пишет газета «Телеграф», ссылаясь на источники в британском правительстве. Как отмечается, это не связано с расследованием отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомню, досмотр самолета таможенной службой произошел накануне в аэропорту «Хитроу». Он продлился около 10 минут – лайнер осмотрели 5-6 человек с собаками.