Досмотр российского самолета в лондонском аэропорту не был связан с «делом Скрипаля»
Досмотр российского самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту был стандартной, расширенной проверкой лайнера, прибывшего из страны с повышенным уровнем риска. Об этом пишет газета «Телеграф», ссылаясь на источники в британском правительстве. Как отмечается, это не связано с расследованием отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Напомню, досмотр самолета таможенной службой произошел накануне в аэропорту «Хитроу». Он продлился около 10 минут – лайнер осмотрели 5-6 человек с собаками.
Комментарии25
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denobenen 31 марта 2018 | 09:38
Кокс наш честно дабытый хотели отобрать суки - ну не пидор гейропйские - твари!
metslag 31 марта 2018 | 09:44
denobenen: Да, явно хотели уменьшит национальное достояние России.
Но россияне умеют его хранить.
\Хрен англичанам что досталось.
экипаж успел все вынюхать сам.
evgolius7 31 марта 2018 | 09:47
Может опять кокс искали?
Сейчас уже и не знаешь чем наши послы занимались.
То ли отраву ввозили , толи газами травили......
Бизнес большой , за всем и не уследишь.
haldey 31 марта 2018 | 10:01
evgolius7: ДБЛы не был связан, потому что не смогли связать... Наш пилот им не дал, засцали, даже закрытого командира... Но этот самолет надо потщательнее проверить, эти "джентльмены" могли заложить каверзу... Они же на этом собаку съели, врут и врут...
slesar_ev 31 марта 2018 | 10:05
Это продолжение скрипичного евроконцерта "Вброс дохлого кота" под управлением дирижёра из Фашингтона.
haldey 31 марта 2018 | 10:04
evgolius7: А Вам, я смотрю, новые темники выдали, все в кокс сливать? В Аргентине тоже разберутся, сколько бы вы тут все не орали... Аргентина перед Англией на цирлах плясать не будет, бриты им за фолкленды еще ответят...
pro_hanov 31 марта 2018 | 09:38
Опять страдают пассажиры обычного рейса. Было бы правильно досмотреть частный самолёт какого-нибудь Шувалова. Самого его мордой в бетон взлётной полосы, лающие корги, вопящая супруга, пусть предъявят «нажитое непосильным трудом».
seryj_wolk 31 марта 2018 | 10:05
pro_hanov: kinnlade: Oсматривали всего 10 мин. а визгу рфского было на несколько часов
maximodiss 31 марта 2018 | 09:39
А что такого? Имеют полное право проверять. Тем более, что у России репутация ниже плинтуса. Нет. Еще ниже. Ниже путина.
kinnlade 31 марта 2018 | 09:56
maximodiss: Репутацию эту пиндосские СМИ из пальца высосали т.е. выдумали. А либеральные обезьяны вместе с йэхом с удовольствием потребляют да еще добавки ежедневно просят, так пиндосам да наглам не жалко, жрите полной ложкой , да поносите свою страну, а мы вам зелени на прокорм подкинем и в стороночке понаблюдаем
proxxit 31 марта 2018 | 09:41
Свободный мир вправе обыскивать рабов Путина.
Когда Навальный придёт к власти - будут наказаны все, кто состоял в преступных коммунистических организациях, все кто в т.ч. в составе комсомола и пионерии поддерживали Кровавый режим КПСС.
Свободная Россия не должна платить пенсии комсомольским упырькам, руки которых по локоть в крови граждан России.
Россия будет Свободной! Мы здесь Власть!
veganfckelby 31 марта 2018 | 09:48
proxxit: ...а Навальный знает..?
proxxit 31 марта 2018 | 09:52
veganfckelby:
Навальный знает всё - у Алексея кругом штабы, так что вам путинским портянкам готовится... Возможно будет правильно, если за кровавое комсомольское прошлое будут отвечать и члены семей состоявших в преступных комсомольских организациях.
Сибирь опустела, надо наполнить этот богатейший край - свежей кровью!
gluhoy2250 31 марта 2018 | 10:25
proxxit: Мы здесь Власть!
Душечка,конечно вы власть, в 6-й палате всегда власть собирают, чтобы не гоняться за особо буйными по всему дурдому! И уколы легче ставить, когда вся ваша власть на месте!
sg79g 31 марта 2018 | 09:42
Ну а повышенный риск то из за Скрипаля же? Вот пидорасы тупые и лживые англичане
estamp 31 марта 2018 | 09:45
Бриты опустились до мелких гадостей.
Детский сад ... плюнуть в спину и убежать.
Не... не великая больше Британия, не великая!
glotov 31 марта 2018 | 09:49
estamp: Можно было бы, конечно, пару-тройку их самолетов помариновать в Шереметьево, да жаль убогих. Хотя, такой вариант всегда в запасе.
proxxit 31 марта 2018 | 09:48
Если бы Немцов был жив - Борис бы не дал бы Самодержавной Британии, у которой нет даже Конституции, унижать Россию, как это делает Путин. Немцов давно бы уже забомбил Лондон, вернул бы острова в ЕС и провёл бы в Солсбери показательный процесс над старушкой Мэй и педерастом Джонсоном за то, что они помогли Путину выиграть выборы.
norgemann 31 марта 2018 | 09:50
Поскольку с собаками, стопудово наркоту искали.
leon0109 31 марта 2018 | 09:51
Страна с высоким уровнем риска - новое погоняло современной России?
vladimir1_57 31 марта 2018 | 09:54
МелкоБритания мерзопакостная )
Да, джентльмены уже в прошлом, если вообще были, остались геи, пакостники и клоуны.
krysodav2 31 марта 2018 | 09:59
Обыск!!,? Ужосс!! Беда! Караул!! Аааааа..!
zhukovazhan 31 марта 2018 | 10:10
А может, не будем острить и подумаем, что происходит, и пока не поздно, что-то изменить в лучшую сторону.
vladimir1_57 31 марта 2018 | 10:26
zhukovazhan: А может, не будем острить и подумаем, что происходит,
\\
Происходит одно - так называемые "цивилизованные страны" думали что они победили Россию и Россия должна вести себя как побежденная страна.
\\ и пока не поздно, что-то изменить в лучшую сторону. \\
признать себя побежденными и делать как прикажут США и Запад?
gluhoy2250 31 марта 2018 | 10:34
Да, видать не зря знакомый называл джентльменов -жоклименами ( от слова жо...)! Нагло-саксы деградируют на глазах всего удивленного мира!