СК настаивает на аресте экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» она покинула регион и уехала в Москву. Как сообщает ТАСС, Комкову задержала ФСБ, ее доставили в Кемерово. Следствие просит арестовать ее, так как, находясь на свободе, Комкова может скрыться. Как заявляют в Следственном комитете, чиновница должна была запретить эксплуатацию самовольно возведенного здания торгового центра. Сама Комкова вину не признает. Сегодня суд рассмотрит также прошение об аресте Юлии Богдановой, гендиректора кемеровского кондитерского комбината, которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня». Она уже попросила суд отправить ее под домашний арест, пообещав сотрудничество со следствием.
Комментарии21
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denobenen 31 марта 2018 | 09:33
Ещё одна няшка!
vbgolub 31 марта 2018 | 09:35
Надо за Тулеевым следить: как бы он не скрылся!
proxxit 31 марта 2018 | 09:36
vbgolub:
Кровавое ФСБ привычно против либерализма в сфере строительства.
Путинские портянки и холуи радуются, когда людей бросают в застенки.
babai007 31 марта 2018 | 10:35
proxxit:Армия национального освобождения, Аль-Каида,
албанская мафия,ваши кумиры
nikto_nikak 31 марта 2018 | 09:40
vbgolub: Тулеев слишком много знает и много где повязан....Такие скрываются только навсегда от сердечной недостаточности или чего-то с печенью....Так что за ни следят, не сцы...
captain_ 31 марта 2018 | 10:03
1. Власти США выдали Илону Маску лицензию на глобальный интернет.
2. Власти РФ выдали жителям Волоколамска респираторы и противогазы.
uhovostro 31 марта 2018 | 09:35
Ну и дура - нашла куда бежать...
nikto_nikak 31 марта 2018 | 09:42
uhovostro: А ты пробовал из Кемерово в Лондон (например) улететь? Из Кемерово - только в трубу....
uhovostro 31 марта 2018 | 09:56
nikto_nikak: Эти люди при деньгах и связях - не надо из сравнивать с простыми смертными...
nikto_nikak 31 марта 2018 | 09:38
И арестуют ведь! И в СИЗО посадят....Это вам не Васильева...
hrenvam 31 марта 2018 | 09:45
Просто, из Москвы намного больше рейсов в разные страны...
govnasch 31 марта 2018 | 09:48
hrenvam:И что это поменяло бы❓Цивилизованные страны стали были её прятать❓⭐
hrenvam 31 марта 2018 | 09:58
govnasch: Цивилизованные ? Нет ! А...
doxerom 31 марта 2018 | 09:45
Что то мне подсказывает, что скоро Тулеев склеит ласты после недолгой, но продолжительной болезни и на его могилке появится эпитафия "Он многих знал в лицо".
perrrkele_satttana 31 марта 2018 | 09:52
doxerom: и никто не станет искать следов ОВ "Старичек" (с "Новичком" прокололись)
tornado2017 31 марта 2018 | 09:49
Одно бабьё... А где Штенгелов?
angrew 31 марта 2018 | 09:51
tornado2017: В Австралии
sasass 31 марта 2018 | 09:50
Тулеев ее пожал , как Слуцкий и она подписала, что ли...
pravdatut 31 марта 2018 | 09:54
На росшарагах опасно работать.
confiture 31 марта 2018 | 10:00
из МЧС никого не хотят арестовать?
ded_mandey 31 марта 2018 | 10:06
танзили - имя существительное, родительный падеж, единственное число, имя, женский род, одушевлённое