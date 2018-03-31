СК настаивает на аресте экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» она покинула регион и уехала в Москву. Как сообщает ТАСС, Комкову задержала ФСБ, ее доставили в Кемерово. Следствие просит арестовать ее, так как, находясь на свободе, Комкова может скрыться. Как заявляют в Следственном комитете, чиновница должна была запретить эксплуатацию самовольно возведенного здания торгового центра. Сама Комкова вину не признает. Сегодня суд рассмотрит также прошение об аресте Юлии Богдановой, гендиректора кемеровского кондитерского комбината, которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня». Она уже попросила суд отправить ее под домашний арест, пообещав сотрудничество со следствием.