Основателя «МММ» Сергея Мавроди похоронят сегодня в обстановке строжайшей секретности

Церемонию оплатили вкладчики финансовой пирамиды.

Где, когда, и с чьим участием пройдут похороны Мавроди — широкой публике неизвестно. Помощник, работавший с основателем «МММ» накануне, общаясь с агентством «Интерфакс», пояснил, что закрытый формат церемонии обусловлен желанием избежать провокаций. В свою очередь бывший адвокат Мавроди заявил: деньги на похороны собрали вкладчики «МММ». Ритуал, — сказал юрист, — хоть и не пройдет «по высшему разряду», но простятся с основателем крупнейшей финансовой пирамиды достойно. Газета «МК» ранее сообщила, что тело Мавроди несколько дней никто не забирал из морга, родной брат якобы запретил хоронить его на семейном участке, а бывшая жена Елена, сменив фамилию, не захотела выходить из тени даже ради опознания тела. В связи с тем, что Сергея Мавроди довольно давно никто не видел, у судмедэкспертов до последнего были сомнения относительно личности умершего. В итоге даже пришлось провести экспертизу отпечатков пальцев и сравнить их с теми, что хранятся в базе «Матросской тишины».

Сергей Мавроди умер от сердечного приступа в больнице, туда его доставила бригада «скорой» после того, как прохожие нашли основателя «МММ» без сознания на одной из троллейбусных остановок в Москве.