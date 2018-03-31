Единый день диспансеризации пройдет сегодня в городах Подмосковья, в том числе, в Волоколамске

Подобные мероприятия в течение года проходят регулярно по всей стране. В эту субботу в Московской области пройти обследование смогут жители Люберец, Химок, Ступино, Фрязино и других городов. В Волоколамске, жители которого возмущаются расположенной по соседству свалкой, диспансеризация началась несколько дней назад. Взрослые могут показываться врачам по средам и субботам.

После того, как полторы недели назад в больницу попали школьники и детсадовцы, учителей обязали в начале занятий интересоваться самочувствием детей. Обследование всех учащихся должно завершиться в ближайшее время. В город накануне приезжала главный терапевт региона. Наталья Санина заявила, что патологий у жителей Волоколамска не обнаружено.

Горожане уже несколько раз устраивали стихийные акции протеста с требованием отставки местных властей и закрытия полигона твердых бытовых отходов.