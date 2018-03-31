Единый день диспансеризации пройдет сегодня в городах Подмосковья, в том числе, в Волоколамске
Подобные мероприятия в течение года проходят регулярно по всей стране. В эту субботу в Московской области пройти обследование смогут жители Люберец, Химок, Ступино, Фрязино и других городов. В Волоколамске, жители которого возмущаются расположенной по соседству свалкой, диспансеризация началась несколько дней назад. Взрослые могут показываться врачам по средам и субботам.
После того, как полторы недели назад в больницу попали школьники и детсадовцы, учителей обязали в начале занятий интересоваться самочувствием детей. Обследование всех учащихся должно завершиться в ближайшее время. В город накануне приезжала главный терапевт региона. Наталья Санина заявила, что патологий у жителей Волоколамска не обнаружено.
Горожане уже несколько раз устраивали стихийные акции протеста с требованием отставки местных властей и закрытия полигона твердых бытовых отходов.
Комментарии1
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ostanovka 31 марта 2018 | 09:15
Так нет же превышения пдк, чо диспансеризировать?
Стопудов, там какие-то свечные заводишки вблизи помоек стоят. Какоето биооружие генерируют. и
Авсе волоколамцы-ядровцы- подопытные кролики, крысы и тараканы.
Вопщим, кто не хочет нюхать помойку, будет нюхать новичок у одного старичка.
Поняли, волоколамские добровольцы?