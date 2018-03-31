Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США в хакерских атаках, не признал свою вину в суде Сан-Франциско
Он отказался отвечать на вопросы и даже называть свое имя и возраст, сообщает агентство Рейтер.
Судья при этом заявил, что хакерство, в котором обвиняют Никулина, это не просто преступление, а прямая угроза безопасности американцев и их праву на частную жизнь. Следующее заседание по данному делу назначено на 2 апреля.
Евгений Никулин был задержан в Чехии осенью 2016 года после того, как в США ему были предъявлены обвинения во взломе нескольких интернет-компаний, в частности, сервиса LinkedIn. Накануне, несмотря на протесты России, Никулина экстрадировали в США.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
proxit 31 марта 2018 | 09:07
ФСБ при помощи американских агентов Путина из ФБР собирает хакеров под свою крышу.
glotov 31 марта 2018 | 09:09
Америка - "джамахирия". Это нечто, живущее по своим собственным неадекватным законам и диктующее свою агрессивную волю другим народам.
prade 31 марта 2018 | 09:14
glotov: "Америка - "джамахирия".
Джамахирия - это когда сбивают пассажирский лайнер по приказу своего вождя. В конце-концов этот вождь заканчивает свою жизнь с куском черенка в одном месте.
prade 31 марта 2018 | 09:12
"Евгений Никулин, обвиняемый в США в хакерских атаках, не признал свою вину"
Боится, что достанут его кремлевские с "новичком". Лучше сидеть в американской тюрьме
metlag 31 марта 2018 | 09:12
Зря он истерики закатывает этот Никулин.
В США это бессмысленно, только еще больший срок намотает себе. данные на него исчерпывающие, сдали его сотрудники ФСБ за скромное, но приличное вознаграждение.
И ни его одного.
Майор Докучаев получил в России 4 года, а Никулин получит в США лет 15-20. Может снизить срок до 10 лет, если не будет истерик.
glotov 31 марта 2018 | 09:19
metlag: Есть вариант, что у него честь есть, и он не намерен участвовать в неправедном судилище. Такого не допускаете?