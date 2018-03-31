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09:04, 31 марта 2018

Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США в хакерских атаках, не признал свою вину в суде Сан-Франциско

Он отказался отвечать на вопросы и даже называть свое имя и возраст, сообщает агентство Рейтер.
Судья при этом заявил, что хакерство, в котором обвиняют Никулина, это не просто преступление, а прямая угроза безопасности американцев и их праву на частную жизнь. Следующее заседание по данному делу назначено на 2 апреля.
Евгений Никулин был задержан в Чехии осенью 2016 года после того, как в США ему были предъявлены обвинения во взломе нескольких интернет-компаний, в частности, сервиса LinkedIn. Накануне, несмотря на протесты России, Никулина экстрадировали в США.

Комментарии

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proxit 31 марта 2018 | 09:07


ФСБ при помощи американских агентов Путина из ФБР собирает хакеров под свою крышу.

glotov 31 марта 2018 | 09:09

Америка - "джамахирия". Это нечто, живущее по своим собственным неадекватным законам и диктующее свою агрессивную волю другим народам.

prade 31 марта 2018 | 09:14

glotov: "Америка - "джамахирия".
Джамахирия - это когда сбивают пассажирский лайнер по приказу своего вождя. В конце-концов этот вождь заканчивает свою жизнь с куском черенка в одном месте.

prade 31 марта 2018 | 09:12

"Евгений Никулин, обвиняемый в США в хакерских атаках, не признал свою вину"
Боится, что достанут его кремлевские с "новичком". Лучше сидеть в американской тюрьме

metlag 31 марта 2018 | 09:12

Зря он истерики закатывает этот Никулин.
В США это бессмысленно, только еще больший срок намотает себе. данные на него исчерпывающие, сдали его сотрудники ФСБ за скромное, но приличное вознаграждение.
И ни его одного.
Майор Докучаев получил в России 4 года, а Никулин получит в США лет 15-20. Может снизить срок до 10 лет, если не будет истерик.

glotov 31 марта 2018 | 09:19

metlag: Есть вариант, что у него честь есть, и он не намерен участвовать в неправедном судилище. Такого не допускаете?

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