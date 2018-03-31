Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне
Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По их словам, данная мера может стать очередным ответом Москве в рамках «дела Скрипаля». Накануне Россия объявила мерах в отношении Великобритании. На фоне массовой высылки российских дипломатов из почти 30 западных стран, в российский МИД для выражения протеста вызвали британского посла. Теперь, по решению властей России, число работающих в стране дипломатов из Великобритании должно быть уравнено с количеством российских дипработников, оставшихся в Соединенном Королевстве. Лондон назвал подобное решение «прискорбным».
Комментарии8
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slesar_ev 31 марта 2018 | 09:07
Бриты давят на Россию, чтобы она способствовала освобождению захваченных в Гуте их спецназовцев -
"Теперь ясна причина истерики Лондона в деле «отравления Скрипаля»: связь Британии и ИГИЛ* скрыть уже ничем нельзя
В пригороде Джобар, Восточная Гута, Дамаск, Сирия, спецназом разведки ВВС САА задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров SAS, координировавшая в Джобар и Замальке сопротивление боевиков, обстреливавших из 120 мм миномётов кварталы Дамаска, прилегающие к посольству России, а также офицеры связи - американец и офицер разведки Израиля.
После того, как перед выездом из Джобар в Идлиб, террористы группировки Файлак Ар-Рахман расстреляли 17 иностранных наёмников, пытавшихся воспрепятствовать соглашению о выезде непримиримых с семьями в Идлиб, к России через Оман обратились бриты по поводу освобождения задержанных."
midnightblues 31 марта 2018 | 09:12
slesar_ev: Если выпить с утра феназепама-то бред пройдет
а если еще боярышника
то ты эту ахинею из методички забудешь
sisyan_mudachina 31 марта 2018 | 09:16
midnightblues: О борда привет ,я думал ты сдох ! Как там дела в Черножопии ,Путина часто видите ?))) Не обижает он вас там цыганву несчастную , вы только не бойтесь его ,сразу пишите жалобу в Спортлото !
ostanovka 31 марта 2018 | 09:10
А ещё логово шпионов - новострой-псевдоправославный собор в Париже, на самом деле резидентура.
То, что так называемая РПЦ МП на самом деле пятый отдел КГБ, хорошо сказали недавно президент и премьер Болгарии.
midnightblues 31 марта 2018 | 09:15
ostanovka: Французы прекрасно все это знают
ulagai 31 марта 2018 | 09:14
Когда за шувалкина-корговича возьмуться?
cukker 31 марта 2018 | 09:16
долго ли эта баба-яговская крокодилка Тереза, будет ловить рыбку в мутной воде? Решила за счет России свои вонючие делишки обтяпать? Не пройдет. На высылку-высылка. На ракеты- три ракеты. Надо поставить русским живущим в Англии ультиматум-выехать из Англии, или будет отнят весь бизнес в России. Ни цента скотам английским, пусть дохнут на острове
j_partizan 31 марта 2018 | 09:19
«Логово шпионов» в России. Получив подготовку на Западе, они за 25 лет динамично развивающиеся научные центры превратили в торговые центры, затормозив развитие страны на десятилетия.