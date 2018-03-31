Z Архив новостей новости
5 2 6 389
09:01, 31 марта 2018

Глава Следственного комитета сегодня приедет в Кемерово и встретится с родственниками погибших и пострадавшими

На этом фоне накануне прошли новые задержания.

Выходной день для встречи Бастрыкина с кемеровчанами выбрали специально, что все желающие могли обратиться к нему лично, сказала представитель СК Светлана Петренко. Отметила: в среду с родными погибших и пострадавшими встречалось руководство регионального следственного управления и группы центрального аппарата СК. Торгово-развлекательный центр Зимняя вишня построили самовольно и противозаконно, объявил вчера Следственный комитет. В связи с этим была задержана бывшая начальница инспекции стройнадзора Танзилия Комкова. Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Комкова, по версии следствия, не прекратила эксплуатацию самовольно возведенного здания комплекса, что привело к гибели десятков людей, больше сорока из них дети. Следователи также проверят бывшую чиновницу на наличие коррупционных связей. Она седьмой фигурант дела о пожаре в торговом центре. Немного раньше была задержана глава компании-собственника Юлия Богданова. Её обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

В эти минуты в суде Кемерова решается вопрос об избрании меры пресечения для Комковой и Богдановой. Следствие попросило арестовать их на 2 месяца.

Богданова сегодня в суде заявила, что считает причиной пожара в «Зимней вишне» поджог. По ее словам, это сделали подростки, с  которыми были проблемы. Глава компании-собственника здания утверждает, что у нее не было информации о неработоспособности противопожарной системы. По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

Что касается Комковой, то как сообщил сегодня представитель регионального следственного комитета, глава кемеровского
Госстройнадзора после трагического пожара с 64 жертвами улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. Там ее и задержали и доставили в Кемерово принудительно.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aleksandr39 31 марта 2018 | 09:11

Вот если бы приехал сам " великий вождь " с хоккейной клюшкой и на коньках .

doubleman 31 марта 2018 | 09:13

Тулеев не забудет поблагодарить пана Бастрыкина за мудрый и своевременный приезд в Кемерово ЛИЧНО?.... ЛИЧНО, Карл.... бросил все и ЛИЧНО прилетел ...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 5769 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 327 6 5111 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 323 6 7154 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Декан Высшей школы телевидения МГУ рассказал студентам о праве Слуцкого класть руку «на любое место» Одна из студенток воспринимает это как личное оскорбление и требует от руководства университета извинений…

5 546 6 93570 24.03
Kполитика, общество, слуцкий, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22830 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

+ Павел Грудинин все-таки сбрил усы Павел Грудинин все-таки сбрил усы ВИДЕО…

5 220 6 34239 24.03
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 185 6 11429 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15522 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 259 6 21288 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 134 6 11582 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20972 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8275 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14775 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Начальник Можайской колонии: «Они показывали зад священнослужителям» В Московском областном суде продолжается судебный процесс по делу о бунте в колонии для малолеток…

5 71 6 28134 24.03
Kтюрьмы, общество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19858 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Человек из телевизора

Ирина Петровская ведущий: Ирина Петровская телекритик, обозреватель «Новой газеты»

В этом и заключается парадокс электорального поведения. Когда виноват кто угодно, но существует некая высшая сила в прямом и переносном смысле, которая смотрит как бы со своих вершин чуть ли не из поднебесья…

5 49 6 14150 24.03
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph

5 16 6 8041
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 119 6 183151 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 174 6 53276 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 108 6 632747 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 477 6 488193 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831371
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3379607

Сегодня в эфире