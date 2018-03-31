Арнольд Шварценеггер очнулся после операции на сердце

«Его первыми словами стали: I'm back («Я вернулся»), так что он в хорошем настроении, его состояние стабильное», написал в Твиттере представитель 70-летнего артиста Дэниел Кетчелл.

Накануне бывший губернатор Калифорнии перенес экстренную операцию на открытом сердце. Необходимость в ней возникла в результате осложнений в ходе замены клапана в катетере. Операция длилась несколько часов.

Реплика Шварценеггера — это отсылка к его культовой фразе из Терминатора I'll be back.