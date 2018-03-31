Арнольд Шварценеггер очнулся после операции на сердце
«Его первыми словами стали: I'm back («Я вернулся»), так что он в хорошем настроении, его состояние стабильное», написал в Твиттере представитель 70-летнего артиста Дэниел Кетчелл.
Накануне бывший губернатор Калифорнии перенес экстренную операцию на открытом сердце. Необходимость в ней возникла в результате осложнений в ходе замены клапана в катетере. Операция длилась несколько часов.
Реплика Шварценеггера — это отсылка к его культовой фразе из Терминатора I'll be back.
Комментарии11
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serjo1977 31 марта 2018 | 08:40
Выздоровления, Арни!
proxit 31 марта 2018 | 08:50
serjo1977:
Смешно, как Вы - краснозадые холуйки Путина, онанируете на Шварценеггера за то, что тот сыграл роль совкового мусорка.
serjo1977 31 марта 2018 | 08:52
proxit: ПНХ, презерватив двенадцатирублёвый!
proxit 31 марта 2018 | 08:56
serjo1977:
Эк Вас - вонючую Путинскую портянь, закусило...
Подуйте на ваш ватный пукан, а то рвануло так, что Ваши Ольгинские друзья ещё долго не смогут Вас любить.
barmental123 31 марта 2018 | 09:17
proxit:
а, так все понятно, ты же записная Пригожинская шкура.
alexey_x 31 марта 2018 | 08:57
proxit: А вы в курсе, что у Шварценеггера кумиром был и есть Советский штангист Юрий Власов?
proxit 31 марта 2018 | 09:02
alexey_x:
Это тот Власов, который в депутатах валил СССР?
Эх сейчас бы Навальному таких депутатов, он бы вас - вату, предавшую СССР, научил бы строить капитализм с человеческим лицом.
riots 31 марта 2018 | 09:02
alexey_x: Ключевое слово Советский или Штангист ?
Это важно.
proxit 31 марта 2018 | 09:09
riots:
Ключевое в этом то, что Россия отказалась от совка и живёт теперь под Власовским флагом.
barmental123 31 марта 2018 | 09:14
proxit:
ты слишком агрессивен не по делу.
andy66 31 марта 2018 | 09:04
Айлбибэк