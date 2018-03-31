Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов на нужды восстановления в Сирии...

Президент США Дональд Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов, которые Вашингтон собирался потратить с целью содействия восстановлению в Сирии и оказания гуманитарных усилий в этой стране. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета «Уолл-стрит джорнэл».



Отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон в феврале на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) обещал, что Вашингтон выделит дополнительно 200 млн долларов на поддержку гуманитарных усилий в Сирии, передает ТАСС.



По сведениям издания, Трамп дал распоряжение Госдепартаменту заблокировать выделение этих средств. Как сообщили источники газеты, президент принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось о том, что США привержены выделению указанной суммы.