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08:32, 31 марта 2018

Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов на нужды восстановления в Сирии

Президент США Дональд Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов, которые Вашингтон собирался потратить с целью содействия восстановлению в Сирии и оказания гуманитарных усилий в этой стране. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета «Уолл-стрит джорнэл».

Отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон в феврале на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) обещал, что Вашингтон выделит дополнительно 200 млн долларов на поддержку гуманитарных усилий в Сирии, передает ТАСС.

По сведениям издания, Трамп дал распоряжение Госдепартаменту заблокировать выделение этих средств. Как сообщили источники газеты, президент принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось о том, что США привержены выделению указанной суммы.

Комментарии

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alo0000 31 марта 2018 | 08:41

Всегда найдутся дураки, кому потратиться с руки!

metlag 31 марта 2018 | 08:43

alo0000: И правильно сделал Трамп.
Хватит рассматривать США в качестве "козла отпущения", которого к тому же можно еще и доить.

patrik04 31 марта 2018 | 08:49

Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов на нужды восстановления в Сирии...

Лучше направить эти деньги на Украину, там они хотя бы будут с толком освоены.

govnasch 31 марта 2018 | 08:55

patrik04:Политизируешь❓Нет,чувак,Трамп банально сокращает дефицит бюджета,как привык делать в своей компании.Рачительный хозяин.

prutkov100 31 марта 2018 | 08:50

Если до кого то еще не дошло , то эти деньги фюрер выжмет с россиян , так что готовьтесь к повышению цен абсолютно на все .

perestarok 31 марта 2018 | 08:51

metlag: "Хватит рассматривать США в качестве "козла отпущения", которого к тому же можно еще и доить. "

А кто же будет восстанавливать Ирак и Ливию, которые они разбомбили.

govnasch 31 марта 2018 | 08:57

perestarok: Те,кто нефтяные богатства этих стран эксплуатирует,наверное.Нефти там много,очень много.Заплатят налоги,а власть будет строить.А что,нефтяным странам,по-твоему,спонсоры нужны❓

metlag 31 марта 2018 | 08:59

perestarok: Тот кто тебе соврал, что США разбомбили Ирак и Ливию, тот пусть и оплачивает.
Идиоты соврут и сами себе поверят, или сделают вид, что верят.
Война в Ираке шла 3 недели и США бомбили только военные объекты. Потом иракцы стали воевать сами с собой.
А перед этим 8 лет воевали с Ираном. И вот тогда было все- в том числе и бомбежки нефтяных месторождений и других оюъектов инфраструктуры и ковровые бомбежки городов.
США ни один город не бомбили по площадям.
И нефтяные месторождения тоже.

akrayzler 31 марта 2018 | 09:04

perestarok: Te, кто качает нефть и делает деньги. Когда бомбили германию ссср восстанавливал германию или эшэлоны репатриации получал?

vezdehod 31 марта 2018 | 09:06

Российские ВКС долбили Сирию, а США должны её восстанавливать?

slesar_ev 31 марта 2018 | 08:45

Эти 200 млн. скорее были предназначены на РАЗРУШЕНИЕ Сирии. Трамп просто начал сворачивать оплаченную и заказанную саудитами и катаром операцию по развалу Сирии.
Ещё Абамка получил бабло на развал Сирии для прокладки газопровода в Европу из Катара.

sasass 31 марта 2018 | 08:47

Теперь Российский народ взвалит этот груз на себя по хотению Кремля....

perestarok 31 марта 2018 | 08:49

"Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов на нужды восстановления в Сирии"

США только для того, чтобы разрушать, а строить или другие или за денюшки.

govnasch 31 марта 2018 | 08:59

perestarok:Разрушают тоже за денежки (по-русски вот так правильно пишется).Может,этим странам не надо было дразнить те или иные страны в своё время,раз они в военном отношении слабее❓☝

akrayzler 31 марта 2018 | 09:17

perestarok: Это о чем? Северная и южная корея? Западная и восточная германия? ссср восстановил европу? Соцстраны? Бывшие? Наверное яныка имели в виду? Сколько денег влупили в лэндлиз? И это против сгитлера - союзника ссср. ВСЕ, что было уничтожено, слопали, потеряли ВСЕ! Было дано бесплатно до окончания войны. Налог работникам, после минимума составлял 95 процентов. Шоб ты так жил на одну зарплату.

dr_botov 31 марта 2018 | 08:56

Российские пенсы с радостью заплатят.

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