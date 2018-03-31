Торговые центры могут сегодня столкнуться с резким падением посещаемости
Это связано с призывами бойкотировать комплексы после трагедии в Кемерове. Призывы воздержаться на один день от походов за покупками в течение недели распространялись по социальным сетям. В группах и чатах распространяется тексты похожего содержания. Анонимные авторы напоминают, что пожар в Кемерове стал следствием халатности и жадности предпринимателей, которые игнорировали правила безопасности.
Пользователей призывают задуматься о том, готовы ли их торговые центры к подобным происшествиям, работают ли системы оповещения и тушения, знает ли персонал, как организовать эвакуацию посетителей. Инициаторы флэшмоба требуют от руководства крупных комплексов добровольно отчитаться о мерах безопасности, не дожидаясь итогов проверки центров по всей России. Ранее соответствующее поручение правоохранительным органам дал президент.
В ответ на бойкот некоторые торговые центры уже предупредили покупателей о готовящихся распродажах.
Комментарии17
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glotov 31 марта 2018 | 08:36
В кинотеатры при ТЦ - конечно, упадет посещаемость. Но это вовсе не из-за "призывов".
patrik04 31 марта 2018 | 08:45
Призывы воздержаться на один день от походов за покупками в течение недели распространялись по социальным сетям...
Грязножопым либералам делать не хрена, вот они и придумывают от скуки всякие флешмобы на костях погибших людей. На один день откажутся от покупок, или придут магазин в трусах, или принесут в торговые центры обмазанных кетчупом кукол... Им ведь любой кипишь подавай, кроме голодовки.
alo0000 31 марта 2018 | 08:37
Отлично!Как раз сегодня собирался. Замучили эти "весенние активисты" новой волны волонтеробюджетоосвоения.
dunai10 31 марта 2018 | 08:37
Посмотрим. кто кого?
vilingrad 31 марта 2018 | 08:37
Ну, если распродажа- вата ломанется! Сквозь запертые двери...
proxit 31 марта 2018 | 08:42
vilingrad:
Если Навальный призвал не посещать - значит никого не будет, так же как на незаконных выборах, и тол, что Вы - платный путинский пропагандист начинаете прозревать и презрительно писать про вату - этому прямое и чёткое доказательство.
sprav77 31 марта 2018 | 08:41
ТЦ в России- это опасно! Особенно кинотеатры.
a_and_ts Александр Симо 31 марта 2018 | 09:19
sprav77: В России все опасно.
pensioner25 31 марта 2018 | 08:44
Когда в нашей стране случается что-то плохое, потом бывает еще хуже. Сейчас начнутся перегибы противопожарных служб, МЧС. И ладно бы все по делу было: богатые откупятся, а у кого денег на большие взятки нет, того замордуют вплоть до потери бизнеса. Россия - страна крайностей.
mag_1 31 марта 2018 | 09:12
pensioner25: вчера я проверила 2 Музея!самое интересное, что мне все рассказывают6 как будто я какой начальник, а я пенсионерка, представляюсь, что обеспокоена и хочу знать! Больше всего меня поразило в музее им Глинки: везде огнетушители стоят, показали запасной выход, там под стеклом висит у закрытой двери ключ и молоточек рядом, чтобы разбить стекло!и постоянно дежурит сотрудник МЧС! вот что такое оборудование хотя бы в школах нельзя сделать?Ну в Пушкинском музее , там вообще все серь езно: целое подразделение ходит, везде тоже огнетушители! а вот в ТЦ я что-то до этого не видела! придется посмотреть, рно покупать там теперь ничего месяц не буду!Маленьких полно магазинов!
hihi2raza 31 марта 2018 | 08:49
Путинские ватные свиньи на распродажи побегут повизгивая. Им по барабану что люди погибли, им только жрать-срать-спать.
grossalexis_032018 31 марта 2018 | 09:00
Да объяви этим посконикам о Черной пятнице и неделе скидок - снесут и двери и стены ;)) Понаделают столько новых пожарных выходов - хватит и на Хромую лошадь и на Вишню с Клюквой.
А если объявить о подарках за бесплатное месилово Патрика или побитие камнями остальных долбоклювов - Я сам приеду, прилечу !!!!
patlik 31 марта 2018 | 09:01
Непонятно причем здесь арендаторы торговых центров? В трагедии виновно государство, а акции устраиваются против предпринимателей. Да и потом если вы не пришли сегодня, то придете завтра и на выручке это не скажется. Эта акция дурь не сусветная. На выборы не надо было идти. А то жизнерадостные идиоты стройной колонной за действующую власть проголосовали. а теперь ищут виноватых.
mag_1 31 марта 2018 | 09:06
да, я еще не знала а призывах, но зашла и сразу же спросила у охранника , где запасные выходы и есть ли оповещение? это же спросила на втором этаже в кафе, в котором внук после соревнований захотел поесть пиццы! Верите или нет, но еще он толком и муж не успели пиццу доесть[, как вдруг объявляют: по техническим причинам покиньте помещения! народ переглянулся, но дружно из кафе потянулись на выход!!!!!!!!!муж остался рассчитываться и тут объявляют: Отбой! ну мы уже закончили, спустились на первый , а там комиссия с мужиком в форме! Я тут , конечно, подсуетилась к ним с вопросами, будет ли вода с потолка литься при пожаре, пообщали, но проверить не удалось!
kochar 31 марта 2018 | 09:06
Я не считаю это правильным протестом.
В этих ТЦ работают люди за 500 руб в день. и им никто не возместит.
Аренду собственники за этот день у арендаторов содрут.
Выручка упадёт,а аренда останется прежней.Соответственно закроются точки.
Таким образом наказываются работники и арендаторы ,а не собственники ТЦ.
Это придумано для ухода отрицательной энергии в не то русло.
Проще только вода в унитазе.
midnightblues 31 марта 2018 | 09:18
kochar: Именно
И я считаю это правильным
Чем больше почувствуют на своей шкуре величие вставшей с колен
тем скорее до них дойдет-что надо строить нормальную страну
к тому же экономику удавят скоро и в центры не будут и так ходить
a_and_ts Александр Симо 31 марта 2018 | 09:17
Если с чем и столкнутся ТЦ, так это с новой волной поборов, и последующим перераспределением средств бюджета на пожарную безопасность, с обслуживания техники, на "решение проблем".