Z Архив новостей новости
5 17 6 3285
08:31, 31 марта 2018

Торговые центры могут сегодня столкнуться с резким падением посещаемости

Это связано с призывами бойкотировать комплексы после трагедии в Кемерове. Призывы воздержаться на один день от походов за покупками в течение недели распространялись по социальным сетям. В группах и чатах распространяется тексты похожего содержания. Анонимные авторы напоминают, что пожар в Кемерове стал следствием халатности и жадности предпринимателей, которые игнорировали правила безопасности.

Пользователей призывают задуматься о том, готовы ли их торговые центры к подобным происшествиям, работают ли системы оповещения и тушения, знает ли персонал, как организовать эвакуацию посетителей. Инициаторы флэшмоба требуют от руководства крупных комплексов добровольно отчитаться о мерах безопасности, не дожидаясь итогов проверки центров по всей России. Ранее соответствующее поручение правоохранительным органам дал президент.

В ответ на бойкот некоторые торговые центры уже предупредили покупателей о готовящихся распродажах.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

glotov 31 марта 2018 | 08:36

В кинотеатры при ТЦ - конечно, упадет посещаемость. Но это вовсе не из-за "призывов".

patrik04 31 марта 2018 | 08:45

Призывы воздержаться на один день от походов за покупками в течение недели распространялись по социальным сетям...

Грязножопым либералам делать не хрена, вот они и придумывают от скуки всякие флешмобы на костях погибших людей. На один день откажутся от покупок, или придут магазин в трусах, или принесут в торговые центры обмазанных кетчупом кукол... Им ведь любой кипишь подавай, кроме голодовки.

alo0000 31 марта 2018 | 08:37

Отлично!Как раз сегодня собирался. Замучили эти "весенние активисты" новой волны волонтеробюджетоосвоения.

dunai10 31 марта 2018 | 08:37

Посмотрим. кто кого?

vilingrad 31 марта 2018 | 08:37

Ну, если распродажа- вата ломанется! Сквозь запертые двери...

proxit 31 марта 2018 | 08:42

vilingrad:

Если Навальный призвал не посещать - значит никого не будет, так же как на незаконных выборах, и тол, что Вы - платный путинский пропагандист начинаете прозревать и презрительно писать про вату - этому прямое и чёткое доказательство.

sprav77 31 марта 2018 | 08:41

ТЦ в России- это опасно! Особенно кинотеатры.

a_and_ts Александр Симо 31 марта 2018 | 09:19

sprav77: В России все опасно.

pensioner25 31 марта 2018 | 08:44

Когда в нашей стране случается что-то плохое, потом бывает еще хуже. Сейчас начнутся перегибы противопожарных служб, МЧС. И ладно бы все по делу было: богатые откупятся, а у кого денег на большие взятки нет, того замордуют вплоть до потери бизнеса. Россия - страна крайностей.

mag_1 31 марта 2018 | 09:12

pensioner25: вчера я проверила 2 Музея!самое интересное, что мне все рассказывают6 как будто я какой начальник, а я пенсионерка, представляюсь, что обеспокоена и хочу знать! Больше всего меня поразило в музее им Глинки: везде огнетушители стоят, показали запасной выход, там под стеклом висит у закрытой двери ключ и молоточек рядом, чтобы разбить стекло!и постоянно дежурит сотрудник МЧС! вот что такое оборудование хотя бы в школах нельзя сделать?Ну в Пушкинском музее , там вообще все серь езно: целое подразделение ходит, везде тоже огнетушители! а вот в ТЦ я что-то до этого не видела! придется посмотреть, рно покупать там теперь ничего месяц не буду!Маленьких полно магазинов!

hihi2raza 31 марта 2018 | 08:49

Путинские ватные свиньи на распродажи побегут повизгивая. Им по барабану что люди погибли, им только жрать-срать-спать.

grossalexis_032018 31 марта 2018 | 09:00

Да объяви этим посконикам о Черной пятнице и неделе скидок - снесут и двери и стены ;)) Понаделают столько новых пожарных выходов - хватит и на Хромую лошадь и на Вишню с Клюквой.
А если объявить о подарках за бесплатное месилово Патрика или побитие камнями остальных долбоклювов - Я сам приеду, прилечу !!!!

patlik 31 марта 2018 | 09:01

Непонятно причем здесь арендаторы торговых центров? В трагедии виновно государство, а акции устраиваются против предпринимателей. Да и потом если вы не пришли сегодня, то придете завтра и на выручке это не скажется. Эта акция дурь не сусветная. На выборы не надо было идти. А то жизнерадостные идиоты стройной колонной за действующую власть проголосовали. а теперь ищут виноватых.

mag_1 31 марта 2018 | 09:06

да, я еще не знала а призывах, но зашла и сразу же спросила у охранника , где запасные выходы и есть ли оповещение? это же спросила на втором этаже в кафе, в котором внук после соревнований захотел поесть пиццы! Верите или нет, но еще он толком и муж не успели пиццу доесть[, как вдруг объявляют: по техническим причинам покиньте помещения! народ переглянулся, но дружно из кафе потянулись на выход!!!!!!!!!муж остался рассчитываться и тут объявляют: Отбой! ну мы уже закончили, спустились на первый , а там комиссия с мужиком в форме! Я тут , конечно, подсуетилась к ним с вопросами, будет ли вода с потолка литься при пожаре, пообщали, но проверить не удалось!

kochar 31 марта 2018 | 09:06

Я не считаю это правильным протестом.
В этих ТЦ работают люди за 500 руб в день. и им никто не возместит.
Аренду собственники за этот день у арендаторов содрут.
Выручка упадёт,а аренда останется прежней.Соответственно закроются точки.
Таким образом наказываются работники и арендаторы ,а не собственники ТЦ.
Это придумано для ухода отрицательной энергии в не то русло.
Проще только вода в унитазе.


midnightblues 31 марта 2018 | 09:18

kochar: Именно
И я считаю это правильным
Чем больше почувствуют на своей шкуре величие вставшей с колен
тем скорее до них дойдет-что надо строить нормальную страну
к тому же экономику удавят скоро и в центры не будут и так ходить

a_and_ts Александр Симо 31 марта 2018 | 09:17

Если с чем и столкнутся ТЦ, так это с новой волной поборов, и последующим перераспределением средств бюджета на пожарную безопасность, с обслуживания техники, на "решение проблем".

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 5769 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 327 6 5111 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 323 6 7154 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Декан Высшей школы телевидения МГУ рассказал студентам о праве Слуцкого класть руку «на любое место» Одна из студенток воспринимает это как личное оскорбление и требует от руководства университета извинений…

5 546 6 93570 24.03
Kполитика, общество, слуцкий, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22830 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

+ Павел Грудинин все-таки сбрил усы Павел Грудинин все-таки сбрил усы ВИДЕО…

5 220 6 34239 24.03
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 185 6 11429 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15522 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 259 6 21288 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 134 6 11582 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20972 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8275 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14775 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Начальник Можайской колонии: «Они показывали зад священнослужителям» В Московском областном суде продолжается судебный процесс по делу о бунте в колонии для малолеток…

5 71 6 28134 24.03
Kтюрьмы, общество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19858 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Человек из телевизора

Ирина Петровская ведущий: Ирина Петровская телекритик, обозреватель «Новой газеты»

В этом и заключается парадокс электорального поведения. Когда виноват кто угодно, но существует некая высшая сила в прямом и переносном смысле, которая смотрит как бы со своих вершин чуть ли не из поднебесья…

5 49 6 14150 24.03
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph

5 16 6 8041
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 119 6 183151 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 174 6 53276 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 108 6 632747 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 477 6 488193 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831371
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3379607

Сегодня в эфире