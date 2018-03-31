Торговые центры могут сегодня столкнуться с резким падением посещаемости

Это связано с призывами бойкотировать комплексы после трагедии в Кемерове. Призывы воздержаться на один день от походов за покупками в течение недели распространялись по социальным сетям. В группах и чатах распространяется тексты похожего содержания. Анонимные авторы напоминают, что пожар в Кемерове стал следствием халатности и жадности предпринимателей, которые игнорировали правила безопасности.

Пользователей призывают задуматься о том, готовы ли их торговые центры к подобным происшествиям, работают ли системы оповещения и тушения, знает ли персонал, как организовать эвакуацию посетителей. Инициаторы флэшмоба требуют от руководства крупных комплексов добровольно отчитаться о мерах безопасности, не дожидаясь итогов проверки центров по всей России. Ранее соответствующее поручение правоохранительным органам дал президент.

В ответ на бойкот некоторые торговые центры уже предупредили покупателей о готовящихся распродажах.