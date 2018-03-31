СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
Бывшей начальнице инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с пожаром в торговом центре. Следствие просит арестовать ее на два месяца. По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно
возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.
Сегодня же суд рассмотрит ходатайство об аресте задержанной накануне Юлии Богдановой — гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», в собственности которого находилось здание. По делу проходят еще пять фигурантов. Им были предъявлены обвинения ранее, они арестованы до 25 мая.
Комментарии7
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vilingrad 31 марта 2018 | 08:35
Гром не грянет- мужик не перекрестится
patrik04 31 марта 2018 | 08:39
По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня»...
Какая разница, самовольно построено здание или не самовольно, в любом случае, требования пожарной безопасности должны были быть выполнены. А то после таких заявлений, хозяева незаконно построенных ТЦ начнут бегать, исправлять недостатки, а владельцы у которых с бумагами всё в порядке, будут сидеть на попе ровно.
govnasch 31 марта 2018 | 08:51
patrik04:Нет,чувак,если расписываешься в верхнем углу документа рядом со словом "Утверждаю"➖то это означает,что ты придаешь бумаге статус действующей.Читал её интервью.Она не считает,что утверждение-это какая-то серьёзная процедура и указывает на подписантов внизу.⛺
metlag 31 марта 2018 | 08:52
patrik04: Понятное дело, что ты идиотка, патричка. Но даже идиотка должна понимать, что не может быть законно построенных и принятых в эксплуатацию ТЦ и вообще общественных зданий с недостатками в пожарной безопасности.
А в Кемерово можно и нужно пересажать все руководство области. Впрочем как и в любой области.
Акт о приемке здания ТЦ в эксплуатацию подписывал Тулеев или его зам., на крайняк - мэр Кемерова.
А без этого объект эксплуатировать нельзя.
vbgolub 31 марта 2018 | 09:01
А когда Тулеева посадят за тотальную коррупцию в Кемеровской области?
govnasch 31 марта 2018 | 08:49
vilingrad:Она говорит,что "всего лишь утвердила" подписанный замами документ.
kakslon 31 марта 2018 | 08:38
Убьем!Зарежим!ЧЁ ДОЖИЛИСЬ?ЛЮДИ,КАК НЕ ПОНЯТНО ДЯДЯ ВОВА КВАСИТ ВСЕХ НАС ПОД СЕБЯ,ЭТО ЖЕ ВИДНО КАК ПЕНЬ КОЛОДА"!