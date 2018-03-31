СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ

Бывшей начальнице инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с пожаром в торговом центре. Следствие просит арестовать ее на два месяца. По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно

возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.

Сегодня же суд рассмотрит ходатайство об аресте задержанной накануне Юлии Богдановой — гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», в собственности которого находилось здание. По делу проходят еще пять фигурантов. Им были предъявлены обвинения ранее, они арестованы до 25 мая.