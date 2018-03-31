Из переполненной камеры бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского отселили часть арестованных
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, теперь в 8-местной камере остались 7 человек из 12-ти. У каждого появилось свое спальное место.
Комментарии12
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tks 31 марта 2018 | 08:13
А отселенными уплотнили другие камеры? Мерзость путизма, не знающая границ...
proxit 31 марта 2018 | 08:19
tks:
Смешно, как Вы - платная Путинская портянка протестуете против того, что Алексея Малобродского лишили части половых партнёров.
tks 31 марта 2018 | 08:25
proxit: Мудачок, дуй скрепой в кулачок.
proxit 31 марта 2018 | 08:27
tks:
Кто о чём, а вы - Пригожинский тролль и холуй, - о своих кулачковых скрепах...
max3446 31 марта 2018 | 08:24
На стороне Украины против жителей Донбасса воюют США, Англия и Франция.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
Соответствующей информацией с контрразведчиками поделился инструктор ВСУ по снайперской подготовке Владимир Смага, перешедший на сторону Луганской Народной Республики.
Он рассказал сотрудникам МГБ ЛНР, что обучением украинских бойцов с 2015 года занимаются иностранные инструкторы из Англии, Франции и США. Военнослужащих готовят на яворовском и житомирском полигонах не для укрепления обороноспособности Украины, а для непосредственного участия в боевых действиях и ведения диверсионно-террористической деятельности в Донбассе.
Сформированные после курсов подготовки группы до 30 человек отправлялись на Донбасс для практической отработки знаний и навыков, полученных под руководством иностранных инструкторов.
По словам Владимира Смаги, в условиях реальных военных действий подразделения несли значительные потери — до половины состава убитыми и ранеными. При этом факты потерь тщательно скрывались командованием, пояснил бывший инструктор ВСУ.
serjo1977 31 марта 2018 | 08:32
max3446: Вот гады! И как, это, они вообще посмели защищать целостность своей страны? Да кто им позволил??? Да как можно было делать такое без разрешения Москвы???? Ужос...
max3446 31 марта 2018 | 08:38
serjo1977: действительно гады, уже сотни тысяч погибло каратлей, а кровавая киевская хунта скрывают этот факт
serjo1977 31 марта 2018 | 08:46
max3446: И за этих "карателей" Путина ждет Гаага. А его шестерок - ближайшая осина.
max3446 31 марта 2018 | 08:49
serjo1977: в ваших влажных местах разве что. Уже весь мир де факто считает что Крым Российский а ЛДНР отдельные страны, а киевскую хунту скоро же суд за их злодеяния за майдан и за все убийства что после были.
sasass 31 марта 2018 | 08:32
Жена пресекла очередное убийство - видимо уничтожение людей в тюрьмах по плану "Магнитского" реально существует....
serjo1977 31 марта 2018 | 08:35
Отселили, потому что испугались повторения истории с Магницким, но в гораздо худшим для них варианте...
prof57 31 марта 2018 | 09:13
А не надо было воровать, не болтался бы по тюрьмам и СИЗО....