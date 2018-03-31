"Досмотр самолета «Аэрофлота» был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска»"

Досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска». Об этом газете The Telegraph рассказали источники в британском правительстве. Они подчеркивают, что инцидент никак не связан с «делом Скрипаля».

Накануне лайнер досмотрели в аэропорту Хитроу сотрудники таможенной службы. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул борт и разрешили остаться только капитану судна, и то в кабине пилота. Как рассказал сам командир Виталий Митрофанов уже по возвращении в Москву, британцы искали запрещенные предметы. Вся проверка продлилась минут 10, однако из-за долгих согласований, в том числе с привлечением сотрудников российского посольства, вылет был задержан более чем на 2.5 часа. По словам пилота, досмотр воздушного судна производился незаконно. Его причин правоохранители так и не объяснили. Недоумение в связи с произошедшим ранее выразили в «Аэрофлоте». В российском МИД случившееся назвали «очередной провокацией» Лондона и попыткой «провести манипуляции без свидетелей».

Такое поведение со стороны британских властей недопустимо, сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Россия требует от британской стороны вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения, добавила Мария Захарова.

Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины произошедшего.