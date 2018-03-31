Досмотр самолета «Аэрофлота» был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска»
Досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска». Об этом газете The Telegraph рассказали источники в британском правительстве. Они подчеркивают, что инцидент никак не связан с «делом Скрипаля».
Накануне лайнер досмотрели в аэропорту Хитроу сотрудники таможенной службы. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул борт и разрешили остаться только капитану судна, и то в кабине пилота. Как рассказал сам командир Виталий Митрофанов уже по возвращении в Москву, британцы искали запрещенные предметы. Вся проверка продлилась минут 10, однако из-за долгих согласований, в том числе с привлечением сотрудников российского посольства, вылет был задержан более чем на 2.5 часа. По словам пилота, досмотр воздушного судна производился незаконно. Его причин правоохранители так и не объяснили. Недоумение в связи с произошедшим ранее выразили в «Аэрофлоте». В российском МИД случившееся назвали «очередной провокацией» Лондона и попыткой «провести манипуляции без свидетелей».
Такое поведение со стороны британских властей недопустимо, сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Россия требует от британской стороны вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения, добавила Мария Захарова.
Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины произошедшего.
Комментарии27
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leon0109 31 марта 2018 | 08:12
«был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска»
Просто видимо в этот раз в Лондон из страны высокого риска прибыло совершенно неожиданно очень много девушек с пониженной социальной ответственностью.
slesar_ev 31 марта 2018 | 09:02
Бриты давят на Россию, чтобы она способствовала освобождению захваченных в Гуте спецназовцев -
"Теперь ясна причина истерики Лондона в деле «отравления Скрипаля»: связь Британии и ИГИЛ* скрыть уже ничем нельзя
В пригороде Джобар, Восточная Гута, Дамаск, Сирия, спецназом разведки ВВС САА задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров SAS, координировавшая в Джобар и Замальке сопротивление боевиков, обстреливавших из 120 мм миномётов кварталы Дамаска, прилегающие к посольству России, а также офицеры связи - американец и офицер разведки Израиля.
После того, как перед выездом из Джобар в Идлиб, террористы группировки Файлак Ар-Рахман расстреляли 17 иностранных наёмников, пытавшихся воспрепятствовать соглашению о выезде непримиримых с семьями в Идлиб, к России через Оман обратились бриты по поводу освобождения задержанных."
sergirusso 31 марта 2018 | 08:15
Рашке место у парашки.
proxit 31 марта 2018 | 08:15
Свободный мир имеет право досматривать Путинских рабов.
После Победы Навального нужно будет ввести массовые люстрации и наказывать всех и каждого, кто сотрудничал с кровавым режимом.
Свободная россия не может содержать и платить пенсии тем, кто состоял в Кровавых коммунистических организациях, комсомольцы и пионеры не могут рассчитывать на помощь Свободной России.
midnightblues 31 марта 2018 | 08:29
proxit: Идиот-твои дегенеративные провокации коснутся в первую очередь тебя
когда кончится тухлая капуста -не возьмут даже в дворники
proxit 31 марта 2018 | 08:36
midnightblues:
У Новой России будут длинные руки - при помощи CIA мы достанем вас - коммунистических упырьков во всех частях света.
Цент Визенталя и Моссад помогут новой России и вы узнаете сможет ли ваш кровавый пионерский галстук стать удавкой.
vezdehod 31 марта 2018 | 09:13
Наша Маша вновь возбудилась...Весна однако - гормоны играют.
alo0000 31 марта 2018 | 08:33
proxit: Вы чего, в Волоколамске надышались?
max3446 31 марта 2018 | 08:20
Выздоровление дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии свидетельствует о том, что она была отравлена не «Новичком», считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Инцидент он считает спланированной провокацией британских спецслужб.
Телеканал Sky News сообщил, что пришедшая в себя после отравления в английском Солсбери дочь британского шпиона Скрипаля Юлия уже может пить и принимать пищу. Накануне стало известно, что она пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.
«Это хорошие новости. Порадуемся за гражданку Российской Федерации Юлию Скрипаль. Но данный факт свидетельствует о том, что, скорее всего, для ее отравления было применено не вещество А-234 „Новичок”, которое называла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй», — сказал Никулин РИА Новости в пятницу.
Он отметил, что Мэй заявляла об использовании советского нервно-паралитического газа «Новичок», к которому власти Британии приравнивают A-234, но, по мнению эксперта, «это было бы совершенно невозможно».
«Если бы он использовался, обоих Скрипалей уже бы не было в живых. И шансов выжить у них тоже не было бы. Если только в течение двух-трех минут им бы не вкололи антидот», — полагает эксперт.
По его мнению, «о веществе А-234 американцы и британцы сегодня знают гораздо больше, чем мы — они с ним возятся уже минимум 25 лет».
able_seamans 31 марта 2018 | 08:35
max3446: Вот от тебя на этом форуме хуже подмосковной свалки воняет, куда там отравляющему «новичку».
max3446 31 марта 2018 | 08:41
able_seamans: Защищаете англосаксов за их ложь и провокацию про отравление?
able_seamans 31 марта 2018 | 08:42
max3446: Нет, я брезгую такими шлепками как ты.
max3446 31 марта 2018 | 08:52
able_seamans: А, дак вы хохлятина, безмозглое маданутое кастрюлеголоое существо. Нравится смотреть и читать тот навоз, что ваш хозяин петя кровавые и прочая хунта на вас вываливают? И как вам Савчеко, Наде волю или как?
able_seamans 31 марта 2018 | 09:04
max3446: У тупого формунного червяка в твоем лице других аргументов нет кроме затасканных обзывалок, которые ярко подчеркивают сущность тупого кацапа-неудачника. Ослов, ты же походу чмо по-жизни и причем убогое и никому не нужное. Вот и трешься целыми днями в интернетах и копипастишь всякую муйню. Жаль тебя достать сейчас нельзя, но всему свое время...
vilingrad 31 марта 2018 | 08:40
max3446: бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. "
Ты бы еще мнение Путина привел, пролетарий умственного труда:)
max3446 31 марта 2018 | 08:46
vilingrad: а кто в качестве эксперта должен быть? необразованный пендос с помойки?
vezdehod 31 марта 2018 | 09:17
max3446:
а кто в качестве эксперта должен быть? необразованный пендос с помойки?
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Дурак ТЫ Федя, а это не лечится - даже Аптека за углом тебе не поможет.
tarxan 31 марта 2018 | 09:04
vilingrad:
БИОЛОГИЧЕСКОМУ а не ХИМИЧЕСКОМУ. А это две большие разницы.
tarxan 31 марта 2018 | 09:09
tarxan:
Это если специалист по торпедному вооружению, начнет рассуждать о баллистики артеллерийских снарядов.
prade 31 марта 2018 | 08:57
max3446: И которая эта по счету версия Кремля?
tarxan 31 марта 2018 | 09:02
max3446:
Новичок на момент своего создания, приводил к неменуемой смерти. За эти 30 лет медицина шагнула далеко. Тем более западная.
И в общем плане. Есть болезни которые 30 лет назад были неизлечимы. Сейчас же их лечат. Например язву желудка. раньше её вырезали укорасивая жизнь пациента. Сейчас лечат медикаментозно.
vsveter 31 марта 2018 | 08:47
Нужно объявить Британию страной провокатором и на этом основании проводить стопроцентный досмотр всех граждан этой страны, прибывающих в России.
perestarok 31 марта 2018 | 08:54
"Досмотр самолета «Аэрофлота» был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска»"
То есть в Англии травят российских граждан, а Россия «с повышенным уровнем риска». Оббббалдеть!
able_seamans 31 марта 2018 | 09:12
perestarok: А вы докажите! Их там нет! Это не они!
Вот так теперь с рашкой будет всегда, так как репутиция гопника-нарколыги не вписывается в цивилизованный мир.
prade 31 марта 2018 | 08:55
В российском МИДе хотели получить объяснение, вот получили объяснение: Россия является страной повышенного риска, как КНДР, Самали, Иран.
astlire 31 марта 2018 | 09:08
"страны «с повышенным уровнем риска»".
мне стыдно за россию, как за родственника -алкоголика.
grossalexis_032018 31 марта 2018 | 09:14
Странно раньше сотрудников МИД-а РФ учили основам международного Права - теперь только танцам и матюгам. Машка-немытаяголова разве не читала статью "Воздушного кодекса" о досмотре борта иностранного воздушного судна? Судя по муравейнику на голове - Маша не может прочитать даже инструкцию к фену и щипцам для укладки :))
А остальные портянки-ватники на содержании вместо Лондона могут лететь либо НАХ, либо в Дамаск через Сочи:))