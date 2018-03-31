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08:02, 31 марта 2018

СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ

Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, передает корр. ТАСС из зала суда, где решается вопрос об аресте Комковой.

По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.

«Да… по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — прим. ТАСС)», — ответила Комкова на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что действия экс-чиновницы будут проверены на предмет коррупции.

В субботу суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанной накануне Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), в собственности которого находилось здание торгового центра «Зимняя вишня».

Комментарии

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max3446 31 марта 2018 | 08:08

А что это Эхо не стало публиковать один из последних роликов наврального, где он, ничтожество, объявляя всероссийский траур уже переобулся и называет его идиотским?

ura_123 31 марта 2018 | 08:25

max3446: г-н орлов,ты первый выложил свой фейк )))

max3446 31 марта 2018 | 08:27

ura_123: посмотрите ролик А. Шария - идиотский траур Навального, если не верите моим словам, там в ролике слова самого ничтожества наврального

ura_123 31 марта 2018 | 08:32

max3446: какой тако шарий,который беглый преступник из Украины,скрывающийся где то в Европе?
Да кирюшко, стопроцентно правдивый источник!
Такой же как Мария З. из МИДа)))

max3446 31 марта 2018 | 08:36

ura_123: Шарий - медиаэксперт, и желанный гость на Эхе, потому что всегда правду говорит

ura_123 31 марта 2018 | 08:29

max3446: И тут вот ещё:На Манежной площади ликвидировали площадку, оборудованную для выражения скорби по погибшим на пожаре в Кемерове..
Вчерашние новости.
Это тоже Навальный?

tks 31 марта 2018 | 08:21

Бастрыкинцы вошли в следственный раж...
Надо же перед Фюрером скорее отчитаться!
А если пожар произошел из-за поджога?

sasha2011 31 марта 2018 | 08:31

tks:
Нет, та версия поджога. которую излагала Судденок, указывает на возможных поджигателей - молодых хулиганов с чернымо породами, похожих на чеченцев.
Но Вы же понимаете, что ВСЕ чеченцы - исключительно законопослушны, верят в Б-га и очень любят Кадырова и Путина, под безусловной защитой которых они находятся. Так что не могли они, и пджога не было.......

ura_123 31 марта 2018 | 08:34

tks: Выволокли на свет божий бабу которая уже давно не работает и типа как она должна была снести этот "самострой". А что в таком случае ТЕПЕРЕШНИИ власти Кемерова не занимались сносом?

evgeny_biolog 31 марта 2018 | 08:30

Будет теперь занятие СК года на полтора расследовать головешки и рассматривать трупы детские ...

tatianad 31 марта 2018 | 08:59

Кратко
ТРЦ " Зимняя вишня"
Кадастровый номер: 42:24:0101002:23927
Назначение: Нежилое здание
Здание по адресу: Кемеровская обл, г Кемерово, пр-кт Ленина, д 35/2
Площадь: 17072.4 кв.м.
Год постройки: 2013
Кадастровый инженер: Ягодкина Светлана Владимировна
Форма собственности: Собственность публично-правовых образований
Статус: Учтенный
Дата постановки на учет: 30.05.2014
Координаты: 55.3437924780006, 86.07779502868652
Это данные из публичной кадастровой палаты.
Если это "самострой" , то необходимо "наказывать - садить квадратно-гнездовым способом" не только владельцев-взяткодателей , но и взяткобрателей - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления " ВВОДители" объектов капитального строительства , как новостроек , так и объектов после реконструкции.

tatianad 31 марта 2018 | 09:06

tatianad: дополнение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ КЕМЕРОВО"

Статус: ? Действующее предприятие
Дата регистрации: ? 19.08.2009
ОГРН ? 1094205015794 присвоен: 19.08.2009
ИНН ? 4205183698
КПП ? 420501001
ОКПО ? 62488408
ОКТМО ? 32701000001
Реквизиты для договора ?
Контактная информация ?
Юридический адрес: ?
650000, Кемеровская обл, город Кемерово, проспект Ленина, 35

зарегистрировано по данному адресу: 11
Показать на Google карте
Руководитель Юридического Лица ?
Генеральный Директор
Судденок Надежда Васильевна
ИНН ? 422900908770
действует с 07.09.2016
Учредители ? (1)
Уставный капитал: 253 500,00 руб.
100% Судденок Надежда Васильевна
253 500,00руб., 24.08.2016 , ИНН 422900908770
Основной вид деятельности: ?
47.25 торговля розничная напитками в специализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности: 5
Данные реестра субъектов МСП: ?
Критерий организации Малое предприятие
Численность сотрудников 16—100 человек
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?
Регистрационный номер: 11-0216058 от 09.08.2011
Дата начала обработки: 19.08.2009 Цель обработки персональных данных
Лицензии: ? 5
Налоговый орган ?
Инспекция Федеральной Налоговой Службы По г. Кемерово
Дата постановки на учет: 19.08.2009
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР ? 052049004457 24.08.2009
ФСС ? 421801441442181 21.08.2009
Коды статистики
ОКАТО ? 32401370000
Финансовая отчётность ООО "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ КЕМЕРОВО" ?
Судебные дела ООО "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ КЕМЕРОВО" ?

найдено по ИНН: 0
найдено по наименованию (возможны совпадения): 0
Лента изменений ООО "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ КЕМЕРОВО"
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?

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