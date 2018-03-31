СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.
«Да… по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — прим. ТАСС)», — ответила Комкова на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что действия экс-чиновницы будут проверены на предмет коррупции.
В субботу суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанной накануне Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), в собственности которого находилось здание торгового центра «Зимняя вишня».
Комментарии12
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max3446 31 марта 2018 | 08:08
А что это Эхо не стало публиковать один из последних роликов наврального, где он, ничтожество, объявляя всероссийский траур уже переобулся и называет его идиотским?
ura_123 31 марта 2018 | 08:25
max3446: г-н орлов,ты первый выложил свой фейк )))
max3446 31 марта 2018 | 08:27
ura_123: посмотрите ролик А. Шария - идиотский траур Навального, если не верите моим словам, там в ролике слова самого ничтожества наврального
ura_123 31 марта 2018 | 08:32
max3446: какой тако шарий,который беглый преступник из Украины,скрывающийся где то в Европе?
Да кирюшко, стопроцентно правдивый источник!
Такой же как Мария З. из МИДа)))
max3446 31 марта 2018 | 08:36
ura_123: Шарий - медиаэксперт, и желанный гость на Эхе, потому что всегда правду говорит
ura_123 31 марта 2018 | 08:29
max3446: И тут вот ещё:На Манежной площади ликвидировали площадку, оборудованную для выражения скорби по погибшим на пожаре в Кемерове..
Вчерашние новости.
Это тоже Навальный?
tks 31 марта 2018 | 08:21
Бастрыкинцы вошли в следственный раж...
Надо же перед Фюрером скорее отчитаться!
А если пожар произошел из-за поджога?
sasha2011 31 марта 2018 | 08:31
tks:
Нет, та версия поджога. которую излагала Судденок, указывает на возможных поджигателей - молодых хулиганов с чернымо породами, похожих на чеченцев.
Но Вы же понимаете, что ВСЕ чеченцы - исключительно законопослушны, верят в Б-га и очень любят Кадырова и Путина, под безусловной защитой которых они находятся. Так что не могли они, и пджога не было.......
ura_123 31 марта 2018 | 08:34
tks: Выволокли на свет божий бабу которая уже давно не работает и типа как она должна была снести этот "самострой". А что в таком случае ТЕПЕРЕШНИИ власти Кемерова не занимались сносом?
evgeny_biolog 31 марта 2018 | 08:30
Будет теперь занятие СК года на полтора расследовать головешки и рассматривать трупы детские ...
tatianad 31 марта 2018 | 08:59
Кратко
ТРЦ " Зимняя вишня"
Кадастровый номер: 42:24:0101002:23927
Назначение: Нежилое здание
Здание по адресу: Кемеровская обл, г Кемерово, пр-кт Ленина, д 35/2
Площадь: 17072.4 кв.м.
Год постройки: 2013
Кадастровый инженер: Ягодкина Светлана Владимировна
Форма собственности: Собственность публично-правовых образований
Статус: Учтенный
Дата постановки на учет: 30.05.2014
Координаты: 55.3437924780006, 86.07779502868652
Это данные из публичной кадастровой палаты.
Если это "самострой" , то необходимо "наказывать - садить квадратно-гнездовым способом" не только владельцев-взяткодателей , но и взяткобрателей - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления " ВВОДители" объектов капитального строительства , как новостроек , так и объектов после реконструкции.
tatianad 31 марта 2018 | 09:06
tatianad: дополнение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ КЕМЕРОВО"
Статус: ? Действующее предприятие
Дата регистрации: ? 19.08.2009
ОГРН ? 1094205015794 присвоен: 19.08.2009
ИНН ? 4205183698
КПП ? 420501001
ОКПО ? 62488408
ОКТМО ? 32701000001
Реквизиты для договора ?
Контактная информация ?
Юридический адрес: ?
650000, Кемеровская обл, город Кемерово, проспект Ленина, 35
зарегистрировано по данному адресу: 11
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Руководитель Юридического Лица ?
Генеральный Директор
Судденок Надежда Васильевна
ИНН ? 422900908770
действует с 07.09.2016
Учредители ? (1)
Уставный капитал: 253 500,00 руб.
100% Судденок Надежда Васильевна
253 500,00руб., 24.08.2016 , ИНН 422900908770
Основной вид деятельности: ?
47.25 торговля розничная напитками в специализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности: 5
Данные реестра субъектов МСП: ?
Критерий организации Малое предприятие
Численность сотрудников 16—100 человек
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?
Регистрационный номер: 11-0216058 от 09.08.2011
Дата начала обработки: 19.08.2009 Цель обработки персональных данных
Лицензии: ? 5
Налоговый орган ?
Инспекция Федеральной Налоговой Службы По г. Кемерово
Дата постановки на учет: 19.08.2009
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР ? 052049004457 24.08.2009
ФСС ? 421801441442181 21.08.2009
Коды статистики
ОКАТО ? 32401370000
Финансовая отчётность ООО "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ КЕМЕРОВО" ?
Судебные дела ООО "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ КЕМЕРОВО" ?
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