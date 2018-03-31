СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ

Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, передает корр. ТАСС из зала суда, где решается вопрос об аресте Комковой.

По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.

«Да… по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — прим. ТАСС)», — ответила Комкова на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что действия экс-чиновницы будут проверены на предмет коррупции.

В субботу суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанной накануне Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), в собственности которого находилось здание торгового центра «Зимняя вишня».