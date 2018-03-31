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08:00, 31 марта 2018

США могут ввести новые ограничительные меры в отношении России

США могут ввести новые ограничительные меры в отношении России — американский Госдепартамент посчитал незаконным «зеркальный» ответ России на высылку дипломатов — речь идёт о закрытии консульства в Петербурге и выдворении 60 сотрудников миссии. Что могут представлять собой очередные санкции?

Действия России лишены «законных юридических оснований», — полагает официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт, Она заявила, что США, принимая решение о высылке дипломатов, действовали в ответ на атаку с применением боевого отравляющего вещества. Теперь же Америка оставляет за собой право предпринять в отношении России новые ограничительные меры. По данным источников издания The Bell, Вашингтон, вероятно, уже на днях, объявит о новых санкциях в отношении фигурантов «кремлёвского списка». Персональные ограничения, возможно, будут введены против одного из олигархов. Что касается внутрироссийских последствий скандала с взаимной высылкой дипломатов — очереди за американскими визами, вероятно, станут еще больше. Притом, что до последнего выдворения сотрудников посольства, на оформление визы уходило в среднем 250 дней.

Россияне могут обратиться за визой и в посольства других стран. Например, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии или Грузии. Однако уже в прошлом году местные консульства не справлялись с наплывом желающих из России.

Комментарии

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pusto1 31 марта 2018 | 08:06

Да, конечно, пора объявлять вознаграждение за поимку :)

aorswen 31 марта 2018 | 08:08

Отключите swift мордору. Сколько можно терпеть это говно? ))

sisyan_mudachina 31 марта 2018 | 08:14

aorswen: Выслать пиндосов это хорошо, но оставшимся надо полностью запретить выход из посольств и перемещение по городу ,включить глушилки и отключить им всю связь с внешним миром ,пусть письма пишут !

prutkov100 31 марта 2018 | 08:29

sisyan_mudachina: Цыплят по осени считают . Это пока кремляди еще , как то пытаются бравировать , а вот когда кремлевский список включат на полную катушку , визг будет стоять на всю вселенную . Что ж , с удовольствием послушаем предсмертные визги лишенных наворованного бабла путриотов .

nanaryfive 31 марта 2018 | 08:15

aorswen: Смотри какол как бы тебе горячую воду не отключили совсем.

sisyan_mudachina 31 марта 2018 | 08:27

nanaryfive: Он не верит в горячую воду ,ее не существует!)

vezdehod 31 марта 2018 | 09:11

Это только прикрыли "жалюзи" - "Ставни" закроют попозже.

manofoffice 31 марта 2018 | 08:28

nanaryfive: Он не "какол" - он тролль и ты, кстати, тоже.

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stoned_fox 31 марта 2018 | 08:06

Дать обратно в морду всегда законно.

buzukin939 31 марта 2018 | 08:11

stoned_fox: В тройном размере - вот так будет вернее :) Засцали, суки!

tks 31 марта 2018 | 08:07

Да здравствует Путин!! Так - Путинская СкрепоНоссия всех победит! Нужно только побольше консервных банок под видом вунлервафлей запускать, и усё будет пучком!

proxit 31 марта 2018 | 08:31

tks: "Да здравствует Путин!!"


Если Навальный придёт к власти - сама Ахеджакова будет вешать на фонарных столбах вас - Путинских троллей.

Россия будет свободной, а Мордор назовут Немцовбургом!

sg79g 31 марта 2018 | 08:11

Законно - это только тогда, когда сша так поступает. И вообще давно пора ввести в международное право новые толкования. Например, "Агрессия - нападение одного государства на другое раньше чем сша или без одобрения сша"
Лживые двуличные пидорасы..

waytothesun 31 марта 2018 | 08:14

Бесперспективное соревнование для страны хромой лошади.
У РФ ставки кончатся быстрей, чем Штаты разогреются.
Тем паче, что каждый следующий шаг Россию делает слабее, а Штаты сильней )))

piterjanis 31 марта 2018 | 08:27

waytothesun: и ? что России делать-то? Ответьте как гражданин нашей страны.

j_partizan 31 марта 2018 | 08:14

Да это же просто праздник какой-то!
Пиндосы наказывают сами себя.

max3446 31 марта 2018 | 08:14

«Ракеты Patriot: сделаны в США, не работают нигде» —​ Америка шокирована правдой о позоре Пентагона
Авторитетный американский журнал Foreign Policy («Внешняя политика»), штаб-квартира которого расположена в столице США, опубликовал неожиданный критический материал про расхваленные зенитно-ракетные системы ПВО Patriot, поставляемые Штатами во многие страны мира.
«25 марта 2018 года силы йеменских повстанцев-хуситов запустили 7 баллистических ракет по городу Эр-Рияд. Саудовская Аравия подтвердила факт обстрела и заявила, что её ПВО успешно перехватила все семь ракет.
Но это оказалось неправдой. И дело не только в том, что упавшими обломками ракет убило как минимум одного мирного жителя, а еще двое были ранены и оказались в госпитале. Нет никаких доказательств, что саудиты вообще перехватили хоть одну хуситскую ракеты. Из-за этого возникают очень неудобные вопросы не только к Саудовской Аравии, но и к США, которые произвели и поставили ЗРК «Пэтриот». Получается, что система противоракетной обороны у саудитов, да и у самих американцев, — это полная рухлядь», — откровенно рассуждает автор статьи «Ракеты Patriot: сделаны в Америке и не работают нигде» в журнале Foreign Policy.
«На видероликах в соцсетях действительно видно, как саудовские противоракетные комплексы Patriot осуществляют пуски ракет-перехватчиков. Но то, что показано на этих кадрах, завершилось полной неудачей. Первая противоракета взорвалась в воздухе сразу же после пуска, а вторая развернулась в небе на 180 градусов и с рёвом полетела в сторону Эр-Рияда, где и взорвалась при ударе об землю.

pensioner25 31 марта 2018 | 08:22

В стране из-за кучки бездарей страдает весь народ. Когда мы создадим такие механизмы, которые не будут допускать к власти людей, причиняющих вред как гражданам, так и стране в целом. Или моментально отстранять их от должностей, не дожидаюсь пяти или шести лет.

kochar 31 марта 2018 | 08:23

Вы что же, опять должны свой народ еще два раза согнуть и опустить? За что? Почему? (В.Черномырдин)

kochar 31 марта 2018 | 08:49

Этот маховик саморазрушения уже не остановить.
Неужели по новой на дно опять надо наступить?
А ведь большинству это нравится и хоть ты тресни ,а туалет в огороде с газетой "Правда" и навозными мухами долго ещё будет смотрится фееричнее унитаза с туалетной бумагой.

mifodiy 31 марта 2018 | 08:51

Сколько же будет виться эта верёвочка "зеркальных" ответов ...?

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