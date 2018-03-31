США могут ввести новые ограничительные меры в отношении России — американский Госдепартамент посчитал незаконным «зеркальный» ответ России на высылку дипломатов — речь идёт о закрытии консульства в Петербурге и выдворении 60 сотрудников миссии. Что могут представлять собой очередные санкции?

Действия России лишены «законных юридических оснований», — полагает официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт, Она заявила, что США, принимая решение о высылке дипломатов, действовали в ответ на атаку с применением боевого отравляющего вещества. Теперь же Америка оставляет за собой право предпринять в отношении России новые ограничительные меры. По данным источников издания The Bell, Вашингтон, вероятно, уже на днях, объявит о новых санкциях в отношении фигурантов «кремлёвского списка». Персональные ограничения, возможно, будут введены против одного из олигархов. Что касается внутрироссийских последствий скандала с взаимной высылкой дипломатов — очереди за американскими визами, вероятно, станут еще больше. Притом, что до последнего выдворения сотрудников посольства, на оформление визы уходило в среднем 250 дней.

Россияне могут обратиться за визой и в посольства других стран. Например, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии или Грузии. Однако уже в прошлом году местные консульства не справлялись с наплывом желающих из России.