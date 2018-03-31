Российское Генконсульство в Сиэтле прекратило свою деятельность по требованию американских властей

Вход в арендуемое Россией помещение будет закрыт в 23:59 по местному времени 1 апреля. При этом, как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, есть принципиальное решение не снимать флаг России с резиденции генконсула.

В понедельник Вашингтон объявил о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть дипмиссию в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва объявила о зеркальных мерах.