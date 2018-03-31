Российское Генконсульство в Сиэтле прекратило свою деятельность по требованию американских властей
Вход в арендуемое Россией помещение будет закрыт в 23:59 по местному времени 1 апреля. При этом, как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, есть принципиальное решение не снимать флаг России с резиденции генконсула.
В понедельник Вашингтон объявил о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть дипмиссию в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва объявила о зеркальных мерах.
Комментарии1
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sg79g 31 марта 2018 | 07:39
СРОЧНО В НОМЕР!!! Россия поддержала Англию в деле Скрипаля!
В знак солидарности с Англией Россия высылает дипломатов 25 стран и закрывает некоторые консульства....