В подмосковном Волоколамске из-за вредных выбросов с мусорного полигона «Ядрово» введен режим повышенной готовности
Он предполагает проведение регулярных замеров загрязненности воздуха и информирование жителей об экологической ситуации в районе.
Замминистра здравоохранения Подмосковья утверждает, что запах от свалки не влияет на здоровье людей. Он объяснил их проблемы «весенним обострением». Об этом рассказал «Эху Москвы» местный активист Сергей Жуков.
Он добавил, что администрация уже обещала ввести режим ЧС, но до сих пор никаких продуктивных решений не было реализовано.
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Комментарии1
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naivnyk 31 марта 2018 | 07:44
Собянину нужно честно выступить перед москвичами и заявить - москвичи, извиняйте! Мусор будет оставаться в Москве, вести некуда. Будем организовывать новые полигоны (по согласованию с местными жителями, сбор подписей и т.д) Но пока вести Ваш мусор, дорогие , НЕКУДА, терпите...)