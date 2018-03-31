В подмосковном Волоколамске из-за вредных выбросов с мусорного полигона «Ядрово» введен режим повышенной готовности

Он предполагает проведение регулярных замеров загрязненности воздуха и информирование жителей об экологической ситуации в районе.

Замминистра здравоохранения Подмосковья утверждает, что запах от свалки не влияет на здоровье людей. Он объяснил их проблемы «весенним обострением». Об этом рассказал «Эху Москвы» местный активист Сергей Жуков.

Он добавил, что администрация уже обещала ввести режим ЧС, но до сих пор никаких продуктивных решений не было реализовано.

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