Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Площадь находится в оцеплении, передает «Интерфакс».

В пресс-центре регионального управления ФСИН сообщили, что на площади в это время должна была состояться процедура торжественного принятия присяги, однако в связи с трагическими событиями она была отменена. Решается вопрос о переносе мероприятия на другой срок или место.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Около 80 пострадали.