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07:30, 31 марта 2018

Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Площадь находится в оцеплении, передает «Интерфакс».

В пресс-центре регионального управления ФСИН сообщили, что на  площади в это время должна была состояться процедура торжественного принятия присяги, однако в связи с трагическими событиями она была отменена. Решается вопрос о переносе мероприятия на другой срок или место.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Около 80 пострадали.

Комментарии

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naivnyk 31 марта 2018 | 07:36

Навальный и прочая шушера уже там?

arye_11 31 марта 2018 | 07:41

naivnyk:
Люди собираются на траурный митинг... площадь оцеплена...
Это всё, что вы хотели знать о современной России, но стеснялись спросить.

lenin3 31 марта 2018 | 07:40

А какая у ФСИН присяга? Посадим всю страну за решетку? Вертухаи всех стран-объединяйтесь? Ваша свобода-это наша недоработка?

proxit 31 марта 2018 | 07:44

lenin3:


Смешно, как Вы - вонючая совковая портянка, пытаетесь запугать Свободную Россию ГУЛАГом.

ha12raz 31 марта 2018 | 07:44

Наконец то смогут выразить сочувствие путину и поддержку тулеева......оцепление проследит.

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