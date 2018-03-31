Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»
Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Площадь находится в оцеплении, передает «Интерфакс».
В пресс-центре регионального управления ФСИН сообщили, что на площади в это время должна была состояться процедура торжественного принятия присяги, однако в связи с трагическими событиями она была отменена. Решается вопрос о переносе мероприятия на другой срок или место.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Около 80 пострадали.
Комментарии5
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naivnyk 31 марта 2018 | 07:36
Навальный и прочая шушера уже там?
arye_11 31 марта 2018 | 07:41
naivnyk:
Люди собираются на траурный митинг... площадь оцеплена...
Это всё, что вы хотели знать о современной России, но стеснялись спросить.
lenin3 31 марта 2018 | 07:40
А какая у ФСИН присяга? Посадим всю страну за решетку? Вертухаи всех стран-объединяйтесь? Ваша свобода-это наша недоработка?
proxit 31 марта 2018 | 07:44
lenin3:
Смешно, как Вы - вонючая совковая портянка, пытаетесь запугать Свободную Россию ГУЛАГом.
ha12raz 31 марта 2018 | 07:44
Наконец то смогут выразить сочувствие путину и поддержку тулеева......оцепление проследит.