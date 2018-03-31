В Риге противники школьной реформы планируют сегодня провести так называемое Вселатвийское родительское собрание
Его устроители рассчитывают собрать сотни людей со всей страны.
Участники родительского собрания не согласны с переводом школ национальных меньшинств на государственный язык. Родители русскоязычных школьников также недовольны тем, что их детей заставляют учить латышский. На собрании в Риге обсудят дальнейшую борьбу за сохранение образования на родном языке, сообщает агентство ТАСС. Для мероприятия представители Штаба защиты русских школ и партии Русский союз Латвии арендовали зал в гостинице на 1100 мест. И рассчитывают, что он будет заполнен. На мероприятие в Ригу приедут школьники и их родители из всех крупнейших городов Латвии — Даугавпилса, Вентспилса, Резекне и других. Пригласили и министра образования Латвии Шадурскиса и главу комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Алдермане. В собрании поучаствуют несколько депутатов Европарламента, известные в Латвии педагоги, политики и общественные деятели, а также эксперты из Эстонии и Литвы.
Латвийский сейм на прошлой неделе принял правительственную реформу, по которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. На русском предполагается оставить только несколько предметов.
Комментарии15
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sadda 31 марта 2018 | 07:10
Ну закончат там дети школы на русском языке, а дальше что, поедут поступать в колледжи и универы в Россию?или как?
naivnyk 31 марта 2018 | 07:15
sadda: Нет конечно, они со знанием латышского языка в Англию поедут)))
piter_ug 31 марта 2018 | 07:19
Т.е., в переводе на русский язык, как мусульмане, приехавшие например во Францию, не хотят принимать европейские ценности и ассимилироваться, так и прибалтийские путриоты не хотят жить по законам страны, в которую «понаехали».
Ну так езжайте в Роиссю Вперде «и пребудет с вами» счастье.
midnightblues 31 марта 2018 | 07:26
piter_ug: Тем более,что есть программа обмена квартир в Риге на Александров!!!!
kotvinder2 31 марта 2018 | 07:33
piter_ug: Они там живут там со времен СССР, дебил недоделанный!
midnightblues 31 марта 2018 | 07:36
kotvinder2: А зачем им жить среди врагов??
Когда можно среди друзей в деревне под Тамбовым
И никакого рижского взморья
все родное
все свое!!!!
kotvinder2 31 марта 2018 | 07:44
midnightblues: То же самое можно сказать и про местную чухонь - пускай в Казахстан куда-нибудь валят!
no_bullshit 31 марта 2018 | 07:21
Если человек за четверть века оказался не в состоянии выучить один-единственный государственный язык, значит у него не все в порядке с головой и нельзя ему давать полные гражданские права, а нанимать только на самую чёрную работу.
sadda 31 марта 2018 | 07:23
Да, не могут никак они от совка отвыкнуть, все надеются что Россия опять верховодить в Латвии будет. Но закончилось то время и уже не вернется. Но у ваты мозгов не хватает это понять.
needroid 31 марта 2018 | 07:24
Унтерменши решили бунтовать? Ох, доиграются власти. Русские своих не бросят в этот раз.
sadda 31 марта 2018 | 07:30
needroid: Туда Путька ни за что не полезет, там же НАТО. Вон как путькинские СМИ гавкают, воняют всячески на Прибалтику, но нос свой поганый Путька туда никогда не сунет.
midnightblues 31 марта 2018 | 07:31
needroid: Например??
Русским эти маргиналы неинтересны
а вот совки да-могут попытаться разыграть карту
но выпорят публично
так что иди и пей дальше
ha12raz 31 марта 2018 | 07:28
Когда русские в Европе собираются вместе, образуется Азиопа.
eyjafjallajoekull 31 марта 2018 | 07:30
Латвия старается интегрировать русскоязычную общину в повседневную жизнь страны. Кстати, недальновидные российские телеканалы сейчас начнут "гнобить" латвийские власти, а лучше бы поддерживали, исходя из своей программы-максимум, то есть избрания как можно большего количества русскоязычных граждан Латвии в парламент и руководство страны, затем объявления референдума о выходе из НАТО, затем из ЕС, ну, и в итоге о присоединении к России и восстановлении СССР.
navsegda 31 марта 2018 | 07:35
Русские крысы пищат , плачут , но продолжают есть латышский кактус