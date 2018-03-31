В Риге противники школьной реформы планируют сегодня провести так называемое Вселатвийское родительское собрание

Его устроители рассчитывают собрать сотни людей со всей страны.

Участники родительского собрания не согласны с переводом школ национальных меньшинств на государственный язык. Родители русскоязычных школьников также недовольны тем, что их детей заставляют учить латышский. На собрании в Риге обсудят дальнейшую борьбу за сохранение образования на родном языке, сообщает агентство ТАСС. Для мероприятия представители Штаба защиты русских школ и партии Русский союз Латвии арендовали зал в гостинице на 1100 мест. И рассчитывают, что он будет заполнен. На мероприятие в Ригу приедут школьники и их родители из всех крупнейших городов Латвии — Даугавпилса, Вентспилса, Резекне и других. Пригласили и министра образования Латвии Шадурскиса и главу комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Алдермане. В собрании поучаствуют несколько депутатов Европарламента, известные в Латвии педагоги, политики и общественные деятели, а также эксперты из Эстонии и Литвы.

Латвийский сейм на прошлой неделе принял правительственную реформу, по которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. На русском предполагается оставить только несколько предметов.