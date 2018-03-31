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Эксклюзив Эха 07:02, 31 марта 2018

Руководство кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» за полгода до пожара решили увеличить количество торговых площадей

Руководство кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» за полгода до пожара решили увеличить количество торговых площадей. Об этом рассказали арендаторы павильонов. По их мнению, именно это могло привести к увеличению нагрузки на электросистему здания, что в конечном итоге, предположительно, и стало причиной трагедии, передает The Bell.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.

68% россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что в кемеровской трагедии виноваты владельцы торгового центра. На самом деле, виновата общая коррупционная система в нашей стране. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист и историк Николай Сванидзе.

Построение коррупционной системы – заслуга государства в целом и в частности главы государства, добавил Николай Сванидзе. Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Площадь находится в оцеплении, передает Интерфакс.

Комментарии

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stoik33 31 марта 2018 | 07:30

Интересно, а кинотеатры в российских ТРК так и останутся на верхних этажах? Если останутся, то власти урок прогуляли. Информация не усвоена.

sergirusso 31 марта 2018 | 07:35

stoik33: На место кинотеатров придут другие, они тоже могут сгореть. Никого еще опыт не спасал от беды. Смерть - закономерное явление. Об этом написано на первой странице учебника медицины...

stoik33 31 марта 2018 | 07:42

sergirusso: Я привык читать другую книжку: "Правила техники безопасности." Каждое слово в ней написано кровью и смертями людей. Именно этот опыт спасает жизни людям. Так что Вы ошибаетесь. А с учебником медицины не поспоришь. Смерть неизбежна. Но вот где и когда? И при каких обстоятельствах. Вот единственное, что имеет значение.

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