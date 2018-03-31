Руководство кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» за полгода до пожара решили увеличить количество торговых площадей

Руководство кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» за полгода до пожара решили увеличить количество торговых площадей. Об этом рассказали арендаторы павильонов. По их мнению, именно это могло привести к увеличению нагрузки на электросистему здания, что в конечном итоге, предположительно, и стало причиной трагедии, передает The Bell.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.

68% россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что в кемеровской трагедии виноваты владельцы торгового центра. На самом деле, виновата общая коррупционная система в нашей стране. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист и историк Николай Сванидзе.

Построение коррупционной системы – заслуга государства в целом и в частности главы государства, добавил Николай Сванидзе. Жители Кемерова собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Площадь находится в оцеплении, передает Интерфакс.