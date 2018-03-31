Генконсульство России в Сиэтле прекратило свою работу по требованию американских властей

Сотрудники могут оставаться в городе до 25 апреля, поскольку им вопрос «о сокращении или выдворении» никто не ставил", сообщил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, принято «принципиальное решение — не снимать флаг с резиденции генерального консула». Это остается «на совести и порядочности американских коллег», добавил Антонов.

Сегодня же Соединенные Штаты покидают 60 российских дипломатов, объявленных персонами нон грата из-за «дела Скрипаля». Учитывая их родных, на родину вернутся более 170 человек, для них МИД отправил два самолета. Москва приняла зеркальные меры.

Сотрудники Генконсульства США в Петербурге уже начали освобождать здание в центре города.

Коробки с вещами и предметы мебели вывозят сотрудники Генконсульства США в Петербурге. Накануне министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу дипмиссии в городе. Полностью освободить здание на Фурштатской улице дипломаты должны к вечеру. При этом судьба российских сотрудников, которые работали в генконсульстве, пока неизвестна. Впрочем, как и будущее особняка, где располагалась дипмиссия. Кроме того, свою резиденцию должен покинуть генеральный консул Америки Томас Лири. Речь идет о его доме в Гродненском переулке. Именно там проходили большинство официальных мероприятий – всевозможные приемы, кинопоказы, дискуссии. Что будет с этим зданием, петербургские власти также пока не сообщают.

Москва также высылает 60 американских дипломатов. Они должны будут покинуть Россию до 5 апреля.