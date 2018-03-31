Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов

Об этом сообщил РБК источник близкий к правительству Дагестана. Информацию подтвердили источники в центральном аппарате МВД и в РЖД («Сумма» вместе с РЖД владеет оператором «Трансконтейнер»).

Накануне стало известно, что в группе «Сумма» прошли следственные действия. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, были допрошены в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России.