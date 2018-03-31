Посол России в США рассказал о попытках американских спецслужб завербовать высылаемых из страны российских дипломатов
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках американских спецслужб завербовать высылаемых из страны российских дипломатов. По его словам, такие случаи фиксировали неоднократно, и о них посол решил сообщить в Москву.
Ранее власти США объявили персонами нон-грата 60 российских дипломатов и заявили о закрытии консульства России в Сиэтле. В ответ Москва приняла зеркальные меры.
Комментарии19
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ivanov356 31 марта 2018 | 06:45
Кому эта мелкота нужна. У нас крупные чиновники могут замки скупать за границей и законы придумывать во вред России.
cockeyed 31 марта 2018 | 06:47
А глава мида украины Паша Климакс рассказал об неадекватных действиях российского мида по высылке хохлоослов из России. А ты что г-н Климакс хотел, чтобы мы увеличили численность хохлоослов в России?
ostapbey 31 марта 2018 | 06:51
cockeyed: а кто тебе позволит ослаблять мнение России озвучивать по Украине?
Осла блять потому что ты кастрирован и только в жены ослу годен.
Своему. Даже..
ura_123 31 марта 2018 | 06:54
cockeyed: Тебе что,мало понаехавших из ОРДЛО???
bazilgu 31 марта 2018 | 07:01
cockeyed: Когда человек глумится над чьей- то фамилией- это вернейший признак полного отсутствия аргументов и не шибко высокого интеллекта.
begly_ 31 марта 2018 | 07:06
cockeyed:
Так смачно серешь на россиян в угоду кремлевской группировке., похоже, что тебя удалось завербовать Госдепу.
ostapbey 31 марта 2018 | 06:48
И кто из 60-и клюнул?
Заглотил, так сказать, наживку. А ведь еще жены, дети и внуки разложены влиянием запада. На Брайтоне хорошая погода а в Магадане капают дожди. Дело вкуса куда и кем.
И за сколько даже.
midnightblues 31 марта 2018 | 07:22
ostapbey: Такие точно есть
поэтому надо расстрелять всех
для верности
ura_123 31 марта 2018 | 06:51
"Подошли трое...
Деньги есть?
А семки?
А закурить?
Дай мобилу позвонить!
Ты чё,в натуре?"
Ну в общем,вербовали)))
sproter 31 марта 2018 | 06:59
"Меня царицей соблазняли, но не поддался я!"
bazilgu 31 марта 2018 | 07:03
Какие все- таки сволочи эти "пиндосы"! Вот российские спецслужбы никогда себе не позволяюд вербовать иностранных дипломатов!
pnh__ptn 31 марта 2018 | 07:04
Набивают себе цену перед возвращением на родину. Навсегда. Ибо их выдворяют, как шпионов.
astlire 31 марта 2018 | 07:04
ну, конечно, 3 или 5 лет не вербовали, а за последних пару дней перед пинком в сторону кремля, начали активно "вербовать"?
sadda 31 марта 2018 | 07:06
На каких же лохов этот бред рассчитан....и ведь схавают.
eyjafjallajoekull 31 марта 2018 | 07:07
Как отвечают постоянно на любые обвинения в России, в частности министр Лавров: "Предъявите факты, а без них все это чушь собачья!" К сожалению, на Западе такой практики нет и сейчас разнообразные официальные лица начнут оправдываться или не обращать внимание. Вообще, чрезвычайно интересно рассмотреть эту совершенно уникальную практику тотального отрицания всего и вся или сообщений о скрытой поддержке каких-либо действий России. Говорят так: "Ко мне подходили представители европейских стран и говорили о давлении Вашингтона или Лондона". Ни один журналист, никогда не задал вопросы: "Кто это был-имена? Если не можете назвать-это выдумка".
condor00 31 марта 2018 | 07:08
По секрету скажу, у меня самые лучшие поставщики самой свежей и самой достоверной информации, - бабушки на лавочке. Так что можете смело отправлять своих вербовщиков ко мне. За недорого будете иметь весь спектр информации и сразу же и глубочайшую аналитику (разве кто лучше бабуль может разложить по полочкам?) о происходящем в мире.
kazlevich1949 31 марта 2018 | 07:10
"Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли -
Быть по-моему вели"...
Исходя из того, что и Россия сегодня 51й штат США - бесплатное приложение к Аляске, то естественно и ФСБ и СВР как там у себя на заднем уме себе Бортников с Нарышкиным ни думают, на сегодня как не крути, а филиалы, бесплатное приложение к ЦРУ, и по русски говоря, эта попытка вербовки дипломатов, равносильна нанять их на роль "Ли Харви Осваьдов" для будущей всякого рода "грязной работы" ЦРУ с грязным пятном на России... вы меня простите, но эта операция и со Скрипалём, какой взрыв в США, убийство а ля "Кеннеди" что и будет в дальнейшем ждать завербованных дипломатов. Ой, бедолага Путин - "наследник Путти" при Трёх Толстяках: Ротшильд, Рокфеллер да Буш... уже и сам попал как кур в ощип? Храни Господь хоть ты Россию!
kazlevich1949 31 марта 2018 | 07:20
kazlevich1949: Я таки думаю, что между штатами США после 18 марта сегодня уже окончательно нет таких дипломатических отношений я ля вчерашних между Москвой и Вашингтоном... как скажем и между штатом Аляска и Германией, вот за ненадобностью и высылают лишний дипломатический контингент на вольные хлеба, а там глядишь, может кто и согласиться, как Штирлиц после войны поработать на две ставки - только вторая ставка с соответствующим вторым теневым "окладом"???
kochetkovv9 31 марта 2018 | 07:46
Никто Вас, дорогой товарищ Косой, не трогает. Никто Вас никак не обзывает. А Вы обрушиваетесь на незнакомых людей с ужасной бранью. Климкина Климаксом назвал. Это надо же так суметь. Ну и кто же на всем белом свете ругается лучше всех? Немцы. Немцы ругаются лучше всех. У них даже язык приспособлен для этого. И всё сразу объясняется. Вот почему Вы обрушиваетесь с бранью на украинцев и на русских. Потому что Вы не украинец и не русский, и вообще не славянин. Вы немец. Вот Вы кто. А притворяетесь русским. Да и ваш вожак, фон Путин, тоже ругается неплохо, в том числе и по-немецки. Так вот почему у нас Газпромом владеет немец. А мы как дураки будем еще шесть лет гадать, и что это мы так плохо живем? Вот почему. Что ж вы думаете, болтать по-русски так трудно научиться? Да, трудно фрицу понять, зачем барану новые ворота. Но за двадцать лет догадаться можно.