Посол России в США рассказал о попытках американских спецслужб завербовать высылаемых из страны российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках американских спецслужб завербовать высылаемых из страны российских дипломатов. По его словам, такие случаи фиксировали неоднократно, и о них посол решил сообщить в Москву.

Ранее власти США объявили персонами нон-грата 60 российских дипломатов и заявили о закрытии консульства России в Сиэтле. В ответ Москва приняла зеркальные меры.