Досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу не был связан с расследованием отравления Скрипаля

Досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу не был связан с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом газете «Дейли телеграф» сообщили источники в британском правительстве. По их словам, это было обычной проверкой воздушного судна, прибывающего рейсом из «страны высокого риска».

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что власти Великобритании без объяснения причин осмотрели лайнер, при этом заставив членов экипажа его покинуть и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия «абсолютно не соответствуют мировой практике». Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.