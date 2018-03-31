Досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу не был связан с расследованием отравления Скрипаля
Досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу не был связан с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом газете «Дейли телеграф» сообщили источники в британском правительстве. По их словам, это было обычной проверкой воздушного судна, прибывающего рейсом из «страны высокого риска».
Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что власти Великобритании без объяснения причин осмотрели лайнер, при этом заставив членов экипажа его покинуть и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия «абсолютно не соответствуют мировой практике». Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kraft 31 марта 2018 | 06:38
Кокаин наверное искали.
doc9_vikt 31 марта 2018 | 06:58
Надо включить режим дурака и тупо зеркально отвечать,тогда мелкобриты будут думать прежде,чем что то сделать.
begly_ 31 марта 2018 | 06:59
kraft:
"Новичок".
ikar002 31 марта 2018 | 06:49
неправда! Путина во всем мире уважают! мне ящик об этом с десяток лет вещает…
ura_123 31 марта 2018 | 06:57
Страна высокого риска... Прилетели... Вернее, приехали.
slesar_ev 31 марта 2018 | 07:19
ura_123: Юра - бриты давят на Россию, чтобы она способствовала освобождению захваченных в Гуте спецназовцев -
"Теперь ясна причина истерики Лондона в деле «отравления Скрипаля»: связь Британии и ИГИЛ* скрыть уже ничем нельзя
В пригороде Джобар, Восточная Гута, Дамаск, Сирия, спецназом разведки ВВС САА задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров SAS, координировавшая в Джобар и Замальке сопротивление боевиков, обстреливавших из 120 мм миномётов кварталы Дамаска, прилегающие к посольству России, а также офицеры связи - американец и офицер разведки Израиля.
После того, как перед выездом из Джобар в Идлиб, террористы группировки Файлак Ар-Рахман расстреляли 17 иностранных наёмников, пытавшихся воспрепятствовать соглашению о выезде непримиримых с семьями в Идлиб, к России через Оман обратились бриты по поводу освобождения задержанных."
bokarev_aleks 31 марта 2018 | 07:25
Англичане стали заниматься мелким подсирательством.Мне уже начинает казаться,что в деле Скрипаля не всё чисто.