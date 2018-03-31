Прах знаменитого физика Стивена Хокинга захоронят на территории Вестминстерского аббатства

Траурная церемония сегодня пройдет в Кембридже.

Урна с прахом выдающегося ученого займет свое место в пантеоне Вестминстерского аббатства, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. В церкви, где похоронены многие знаменитые британские ученые, политики и деятели культуры, сочли такое соседство достойным.

Как ожидается сами похороны пройдут в Кембридже. И хотя физик родился в другом знаменитом университетском городе – Оксфорде, здесь он провел много лет своей жизни и, как отметили его родственники, успел стал неотъемлемой частью Кембриджа и местного университета, которые он очень любил.

Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет. В молодости медики диагностировали у него неизлечимое заболевание – боковой амиотрофический склероз и отмерили пациенту не более двух лет жизни. Несмотря на ужасный прогноз, физик прожил еще более полувека и стал одним из выдающихся ученых современности.

Хокинг – один из основоположников квантовой космологии и популяризатор науки.