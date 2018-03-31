Суд Кемерова выберет меру пресечения двоим новым фигурантам дела о пожаре в  торговом центре «Зимняя вишня»

Накануне были задержаны гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц и в злоупотреблении должностными полномочиями, соответственно.

Как стало известно, сгоревший торговый центр был возведен самовольно, без разрешения на строительство.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Состояние пострадавших при пожаре в Кемерове стабильное, за ними наблюдают лучшие специалисты. Об этом сказала глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Она добавила, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на самом высоком уровне.