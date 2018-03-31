Посольство РФ направило в британский МИД ноту в связи с досмотром самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу

Посольство России направило в британский МИД ноту в связи с досмотром самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу. Дипломаты требуют разъяснить причины произошедшего. Форин-офис подтвердил Би-би-си факт обыска лайнера таможенной службой, не уточнив, с чем он связан.

Британские службы искали на борту запрещенные предметы. Об этом рассказал после возвращения в Москву командир воздушного судна Виталий Митрофанов.

По словам командира, рейс в итоге задержали более чем на 2,5 часа.

В российском МИДе назвали случившееся «очередной провокацией британских властей».

Как пишет газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники в британском правительстве, досмотр российского самолета не был связан с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это было обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из «страны высокого риска».