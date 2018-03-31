Свекор сестры герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон подозревается в изнасиловании несовершеннолетней
Полиция Франции расследует дело в отношении 74-летнего миллионера Дэвида Мэттьюса, пишет газета «Дейли телеграф». По ее данным, предполагаемое преступление произошло в 1998-1999 годах. Полиции о нем стало известно в прошлом году. Издание отмечает, что Мэттьюс был задержан и допрошен во вторник, сейчас возбуждено официальное судебное расследование. Мужчину отпустили на свободу, однако он остается под наблюдением судебных органов.
Представитель Мэттьюса заявил, что тот категорически отрицает обвинения. Как пишет «Дейли телеграф», Кенсингтонский дворец комментариев по этому поводу не предоставил.
Комментарии6
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vaka257 31 марта 2018 | 05:22
Сообщение о чём?Что на Западе тоже есть насильники?!Люди везде одинаковы.Вот только отношение к выполнению закона разные...
oldkettle 31 марта 2018 | 05:48
vaka257:
Поправочка: Люди во власти везде одинаковые.
vaka257 31 марта 2018 | 05:24
Россия сегодня:
Дагестан.
29 марта.
За то, что его девушка разговаривает с другим, парень похитил её и забил камнями...
kypykyky 31 марта 2018 | 05:26
ходят понимаешь, голыми пятками возбуждают.
сама виновата!
так ведь, портянки?
kypykyky 31 марта 2018 | 05:28
kypykyky: а вот если он раскается, его отпустят?
oldkettle 31 марта 2018 | 05:51
kypykyky: =======
Не портянка я, а ПУТРИОТ-Истинный россиянин.