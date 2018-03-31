Свекор сестры герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

Полиция Франции расследует дело в отношении 74-летнего миллионера Дэвида Мэттьюса, пишет газета «Дейли телеграф». По ее данным, предполагаемое преступление произошло в 1998-1999 годах. Полиции о нем стало известно в прошлом году. Издание отмечает, что Мэттьюс был задержан и допрошен во вторник, сейчас возбуждено официальное судебное расследование. Мужчину отпустили на свободу, однако он остается под наблюдением судебных органов.

Представитель Мэттьюса заявил, что тот категорически отрицает обвинения. Как пишет «Дейли телеграф», Кенсингтонский дворец комментариев по этому поводу не предоставил.