Посольство России в США намерено обеспечить права экстрадированного из Чехии россиянина Евгения Никулина
В ближайшее время дипломаты свяжутся с ним и его адвокатом. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии. Там отметили, что запросили подтверждение у Госдепа. В ответ от американских правоохранительных органов получено официальное уведомление. Дело рассматривается федеральным окружным судом Северного округа штата Калифорния.
Ранее в пятницу Никулин предстал перед судом в американском городе Сан-Франциско и заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.
Комментарии4
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danko1 31 марта 2018 | 05:22
Явно работал на ФСБ по зданию Кремля.
МИД и Кремль только своих преступников защищают.
us101 31 марта 2018 | 05:28
Меня всегда поражало каким образом, столько внимание уделяется к какому-то одному хакеру/вору/аферисту из России, когда каждый год в Америка их ловит сотнями? Чем отличается ЭТОТ от всех остальных и почему их права так не защищаются?
vaka257 31 марта 2018 | 05:45
Никто не хочет встречаться с послом РФ в Америке.
Посол - изгой, это новая победа путинизма...
com30 31 марта 2018 | 06:01
Намерены, хорошо.
Только почему то такие всплески намерений, возникают только тогда когда подозреваемый в преступлениях каким то образом связан с кремлем, типа торговца смертью Бутом.