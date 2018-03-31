Посольство России в США намерено обеспечить права экстрадированного из Чехии россиянина Евгения Никулина

В ближайшее время дипломаты свяжутся с ним и его адвокатом. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии. Там отметили, что запросили подтверждение у Госдепа. В ответ от американских правоохранительных органов получено официальное уведомление. Дело рассматривается федеральным окружным судом Северного округа штата Калифорния.

Ранее в пятницу Никулин предстал перед судом в американском городе Сан-Франциско и заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.