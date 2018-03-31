Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне

Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По их словам, данная мера может стать очередным ответом Москве в рамках «дела Скрипаля». Накануне Россия объявила мерах в отношении Великобритании. На фоне массовой высылки российских дипломатов из почти 30 западных стран в российский МИД для выражения протеста вызвали британского посла. Теперь, по решению властей России, число работающих в стране дипломатов из Великобритании должно быть уравнено с количеством российских дипработников, оставшихся в Соединенном Королевстве. Лондон назвал подобное решение «прискорбным».