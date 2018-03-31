Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне
Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По их словам, данная мера может стать очередным ответом Москве в рамках «дела Скрипаля». Накануне Россия объявила мерах в отношении Великобритании. На фоне массовой высылки российских дипломатов из почти 30 западных стран в российский МИД для выражения протеста вызвали британского посла. Теперь, по решению властей России, число работающих в стране дипломатов из Великобритании должно быть уравнено с количеством российских дипработников, оставшихся в Соединенном Королевстве. Лондон назвал подобное решение «прискорбным».
Комментарии8
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vaka257 31 марта 2018 | 05:16
Путин:-"Не подходите ко мне,а то нажму на кнопку!
у меня в заложниках 140 000 000 !!!!!!!"...
clingerwinger 31 марта 2018 | 05:19
Давно пора все позакрывать, отрубить от свифта, ввести эмбарго на нефть и газ. Остальное голодные россияне сами доделают.
sosiobama 31 марта 2018 | 05:33
clingerwinger: Нищеброд, вводилка-то выросла?)))
clingerwinger 31 марта 2018 | 06:06
sosiobama: Выросла. Когда введут я радоваться буду. вы же сами хотели вентиль перекрыть, чтоб запад загнулся. А запад вам сам перекроет, и вы обсер...сь в своих же руках. Так кто больше всех в ж...пе будет от закрытия вентиля? Если бы запад, то ты бы сейчас не верещала.
com30 31 марта 2018 | 06:11
clingerwinger:
//Остальное голодные россияне сами доделают. //
Ой вряд ли, не тот менталитет.
У мужичка власть всю семью сожгли в развлекательном центре, а он все равно власть продолжает любить.
Уникальная страна, уникальный народ, все вверх ногами.
Чем больнее бью, тем больше любит.
clandestino 31 марта 2018 | 05:37
Ну и ладно - торговли всё равно нет, а шпионить можно и за жителями Усть-Долбайска или Волчехуйска. Какая разница? Разве что за рубли.
vaka257 31 марта 2018 | 05:48
«Трамп пообещал путину выиграть гонку вооружений».
Даже если бы он пообещал Путину проиграть гонку вооружений, у него навряд ли бы это получилось… Военный бюджет на 2018 год в США -$ 700 млрд, в РФ -$ 46 млрд (да ещё озёрные гады украдут не меньше 75%)...
com30 31 марта 2018 | 06:07
У РФ не только попы и торговые представительства являются шпионскими и террористическими логовами, но и культурные представительства, как и прочие представительства разных аэрофлотов и грязьпромов.