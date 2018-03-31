Британские службы искали на борту самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу запрещенные предметы
Об этом рассказал после возвращения в Москву командир воздушного судна Виталий Митрофанов. По его словам, группа людей в составе пяти-шести человек с собакой явилась после высадки пассажиров в Лондоне. Митрофанов отметил, что был единственным, кому разрешили остаться на борту. Однако, он не мог наблюдать за их действиями, поскольку находился в кабине. Командир отметил, что по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками. Только по согласованию с консулом и представителями безопасности полетов они пошли на это действие для того, чтобы завершить рейс. Досмотр длился пять — семь минут. Никаких актов и причин ему не сказали. Вылет задержали более чем на 2,5 часа.
В «Аэрофлоте» ранее отметили, что такие действия «абсолютно не соответствуют мировой практике». Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием
разъяснить произошедшее.
Комментарии6
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condor00 31 марта 2018 | 05:31
Причём здесь мировая практика? Даже если правовых норм конкретно на такие случае не существует (в чём я глубоко сомневаюсь) - имеется иммунитет в общем смысле.
serhio_25__ 31 марта 2018 | 06:01
condor00: Я так понимаю бриташкам так и не удалось ничего подкинуть на самолёт. Пришлось отпустить.
ugas 31 марта 2018 | 05:32
А чего вы ждали-то, коли у вас вся страна "не соответствует мировой практике"? Преступников и должны "шмонать". Скажите спасибо, что 5-7 минут, а не часов.
serhio_25__ 31 марта 2018 | 05:59
ugas: У кого у вас, если у тебя в аккаунте указана Россия? Опять укропский пропагандон забыл аккаунты поменять?
sg79g 31 марта 2018 | 05:58
Захват самолета. Это акт государственного терроризма со стороны сраколевства. Разрыв дипотношений минимум. Для начала ответные досмотры
com30 31 марта 2018 | 06:14
Россиянам нужно привыкать, теперь это будут делась все кому не лень, у страны сложился крепкий имидж наркокурьера и мирового террориста.