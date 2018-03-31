Британские службы искали на борту самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу запрещенные предметы

Об этом рассказал после возвращения в Москву командир воздушного судна Виталий Митрофанов. По его словам, группа людей в составе пяти-шести человек с собакой явилась после высадки пассажиров в Лондоне. Митрофанов отметил, что был единственным, кому разрешили остаться на борту. Однако, он не мог наблюдать за их действиями, поскольку находился в кабине. Командир отметил, что по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками. Только по согласованию с консулом и представителями безопасности полетов они пошли на это действие для того, чтобы завершить рейс. Досмотр длился пять — семь минут. Никаких актов и причин ему не сказали. Вылет задержали более чем на 2,5 часа.

В «Аэрофлоте» ранее отметили, что такие действия «абсолютно не соответствуют мировой практике». Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием

разъяснить произошедшее.