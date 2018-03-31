Россия вновь заявила о готовности предоставить площадку для встречи лидеров Израиля и Палестины

Об этом сказал зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая на экстренно созванном заседании СБ ООН по ситуации в Секторе Газа. Он подчеркнул необходимость «созыва прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса, включая Иерусалим». Сафронков также отметил, что урегулирование на Ближнем Востоке «должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совбеза ООН и Арабскую мирную инициативу».