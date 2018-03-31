Россия вновь заявила о готовности предоставить площадку для встречи лидеров Израиля и Палестины
Об этом сказал зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая на экстренно созванном заседании СБ ООН по ситуации в Секторе Газа. Он подчеркнул необходимость «созыва прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса, включая Иерусалим». Сафронков также отметил, что урегулирование на Ближнем Востоке «должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совбеза ООН и Арабскую мирную инициативу».
Комментарии3
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arye_11 31 марта 2018 | 04:29
Софронков, это который?
Тот российский "дипломат" с речью, манерами и стилем поведения дубоватого деревенского мента?
Ага-ага, знатный "письмейкер". Этот "примирит".
Вчера произошло следующее.
Пару десятков тысяч палестинце из Газы пошли на штурм разделительного забора. Смысл акции в следующем - заказчик, Иран, требует от ХАМАСа отдачи на вложенные деньги. Хамасовские ракеты Израиль научился сбивать, прорываемые туннели разрушает на корню, диверсантов ловит. Вот и не нашли ничего лучшего, как устроить показательно-массовый "марш мира". А под этот шумок куча террористов вершила свои дела - подкладывали взрывные устройства рядом и под забором безопасности. Задел на будущее. Ими занялись израильские снайперы. Итог акции - 16 отправились в "страну вечной эрекции" на свиданку к чернооким гуриям.
Тут не стороны мирить надо, а приструнить тех, кто использует жизни людей для решения своих политических задач. И к иранским заказчику тоже есть ряд вопросов.
eternity88 31 марта 2018 | 04:30
Ага, именно для того, чтобы "сесть за стол переговоров", хамасовцы и гонят зомбированное подконтрольное население с зажигалками и пращами на израильскую границу под пулеметы.
fashist_putin 31 марта 2018 | 04:32
Такие серьёзные вопросы без отсталой банановой недореспублики "путинской рашки" решаются.
Это всё равно, что в КНДР провести встречу :)))
Нюхни коксу, Путин и сожги детей, завали помойкой Пдмосковье, пусть Машка_Аблигация в коксовом ударе пустится в пляс !