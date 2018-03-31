Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США в хакерских атаках, не признал свою вину в суде Сан-Франциско

Он отказался отвечать на вопросы и даже называть свое имя и возраст, сообщает агентство Рейтер. Судья при этом заявил, что хакерство, в котором обвиняют Никулина, это не просто преступление, а прямая угроза безопасности американцев и их праву на частную жизнь. Следующее заседание по данному делу назначено на 2 апреля.

Евгений Никулин был задержан в Чехии осенью 2016 года после того, как в США ему были предъявлены обвинения во взломе нескольких интернет-компаний, в частности, сервиса LinkedIn. Накануне, несмотря на протесты России, Никулина экстрадировали в США.