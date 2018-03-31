Российское Генконсульство в Сиэтле прекратило свою деятельность по требованию американских властей
Вход в арендуемое Россией помещение будет закрыт в 23:59 по местному времени 1 апреля. При этом, как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, есть принципиальное решение не снимать флаг России с резиденции генконсула. В понедельник Вашингтон объявил о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть дипмиссию в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва объявила о зеркальных мерах.
Комментарии3
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davi__koloradov 31 марта 2018 | 04:12
"...есть принципиальное решение не снимать флаг России"
Значит тряпку Аквафреш снимет уборщик, и как ненужную, выбросит в мусорник. Туда тряпке и дорога.
fashist_putin 31 марта 2018 | 04:24
"...решение не снимать флаг России..."
Будет чем мыть пол от путинского кокаина и поллония :)))
vaka257 31 марта 2018 | 04:26
В знаменитой дворянской семье Коронелли разлад. Посол России в Аргентине Виктор Коронелли оказался в центре кокаинового скандала, а его кузина Джулия решила рассказать Радио Свобода, что не все Коронелли готовы служить путинскому режиму...