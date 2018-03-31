Британские правоохранители искали на борту самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу запрещенные предметы

Об этом рассказал после возвращения в Москву капитан воздушного судна Виталий Митрофанов. По его словам, досмотр длился «пять-семь минут», после чего специалисты проверяли технические отсеки в течение двух-трех минут. «Никаких актов досмотра… никаких причин, ничего так и не сказали», — сказал командир. Он отметил, что у него не было возможности наблюдать за действиями таможенников, поскольку находился в кабине с открытой дверью. При этом, по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками, добавил Митрофанов. Ранее сообщалось, что британцы потребовали, чтобы экипаж покинул судно. После прибытия в аэропорт российского дипломата и долгих переговоров удалось отстоять присутствия на борту командира корабля. Рейс в итоге задержали более чем на 2,5 часа. Российское посольство направило Британии ноту в связи с произошедшем.