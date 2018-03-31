Британские правоохранители искали на борту самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу запрещенные предметы
Об этом рассказал после возвращения в Москву капитан воздушного судна Виталий Митрофанов. По его словам, досмотр длился «пять-семь минут», после чего специалисты проверяли технические отсеки в течение двух-трех минут. «Никаких актов досмотра… никаких причин, ничего так и не сказали», — сказал командир. Он отметил, что у него не было возможности наблюдать за действиями таможенников, поскольку находился в кабине с открытой дверью. При этом, по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками, добавил Митрофанов. Ранее сообщалось, что британцы потребовали, чтобы экипаж покинул судно. После прибытия в аэропорт российского дипломата и долгих переговоров удалось отстоять присутствия на борту командира корабля. Рейс в итоге задержали более чем на 2,5 часа. Российское посольство направило Британии ноту в связи с произошедшем.
Комментарии5
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fashist_putin 31 марта 2018 | 04:25
Кокаин и поллоний
Что ещё может перевозить Путин ?
j_partizan 31 марта 2018 | 04:34
fashist_putin:
Почему обязательно Путин?
В 90-е из России на Запад везли самолетами документацию, которая не подлежала таможенному досмотру?
Нам бы эти события расследовать.
fashist_putin 31 марта 2018 | 04:36
j_partizan: "Почему обязательно Путин? "
Портянка, ты - дура что ли? :))))
18 лет гэбнявая Плешивая Паскуда рулит ВСЕМ, теперь вот детей сжигает
При чём здесь Путин?
ахахаха ))))
j_partizan 31 марта 2018 | 04:26
"Новичок" ищут британцы. Но где гарантия того, что на борту российского самолёта не летал агент США с отравляющим веществом?
monik_7 31 марта 2018 | 04:43
Да, россияне, готовьтесь. Теперь по всему миру, куда бы вы не поехали (пока еще впускают) , вас будут ждать унизительные шмоны, "необоснованные" задержания для проверки, придирки к документам и прочие приятные сюрпризы. Заслужили.