Арнольд Шварценеггер очнулся после операции на открытом сердце

Его первыми словами стали: I'm back («Я вернулся»), так что он в хорошем настроении, его состояние стабильное, написал в Твиттере представитель 70-летнего артиста Дэниел Кетчелл.

Накануне бывший губернатор Калифорнии перенес экстренную операцию на сердце. Ему необходимо было заменить клапан в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего врачи приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце. Операция длилась несколько часов. Реплика Шварценеггера, по всей видимости, отсылает к культовой фразе его персонажа Терминатора I'll be back.