Российские дипломаты выясняют ситуацию с задержанием россиянина во Франции по делу о беспорядках на Евро-2016
Российские дипломаты выясняют ситуацию с задержанием еще одного россиянина во Франции по делу о беспорядках на Евро-2016. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Марселе. Ранее сообщалось, что российского гражданина Михаила Ивкина обвинили в насильственном нападении на английского болельщика во время беспорядков на чемпионате Европы по футболу.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт