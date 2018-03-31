Российские дипломаты выясняют ситуацию с задержанием россиянина во Франции по делу о беспорядках на Евро-2016

Российские дипломаты выясняют ситуацию с задержанием еще одного россиянина во Франции по делу о беспорядках на Евро-2016. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Марселе. Ранее сообщалось, что российского гражданина Михаила Ивкина обвинили в насильственном нападении на английского болельщика во время беспорядков на чемпионате Европы по футболу.