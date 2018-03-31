Американские спецслужбы в последние дни резко активизировали попытки завербовать российских дипломатов

В особенности тех, кого высылают из страны, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что «это не единичные случаи» и он вынужден сообщать об этом в Москву. По словам посла, сегодня все дипломаты, объявленные персонами нон грата, вместе со своими семьями вылетают домой. Всего Соединенные Штаты покидает более 170 человек. Москва предоставила для них два самолета.

Напомню, Вашингтон высылает российских дипломатических работников в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Также закрывается генконсульство России в Сиэтле. Москва заявила о зеркальных мерах.