Посольство России направило Британии ноту в связи с досмотром самолета «Аэрофлота»

Дипломаты потребовали разъяснить причины произошедшего. Ранее в МИД России случившееся назвали «очередной провокацией британских властей». «Такого рода вещи, — как отмечают российские дипломаты, — происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными». «Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами», — напомнили в дипмиссии, подчеркнув, что «после прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие в досмотре командира корабля». По итогам произошедшего британская сторона «отказалась предоставить какие-либо письменные документы с указанием причин этой акции, ее правовой основы и результатов.