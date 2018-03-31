Росимущество выставило на торги квартиру в Москве, конфискованную у семьи Игоря Зотова — бывшего директора и главного бухгалтера Фонда Валерия Гергиева. Квартира расположена в районе Арбат, в Малом Каковинском переулке. Ее общая площадь — 148 квадратных метров. Правообладателем жилого помещения с двумя гардеробными является супруга Зотова. Стартовая стоимость недвижимости составила около 38 миллионов рублей, сообщает агентство новостей «Москва». Дело в отношении Зотова было возбуждено осенью 2011 года по заявлению самого дирижера Валерия Гергиева. Расследование завершилось в 2013-м. По итогам бывшего главу благотворительного фонда признали виновным в хищении 245 миллионов рублей и приговорили к восьми годам лишения свободы.