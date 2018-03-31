В НАТО назвали условия восстановления сотрудничества с Россией

Это произойдет после того, как Москва станет соблюдать международное право, сообщил чешский генерал, глава военного комитета альянса Петр Павел в интервью чешскому изданию Aktualne. По его словам, «речь идет о повышении предсказуемости и снижении рисков». Павел отметил, что НАТО хочет конструктивного диалога с Россией, старается избегать конфронтации, но не может игнорировать то, как Россия нарушает международное право. Он пояснил, что атака в Солсбери стала одним из эпизодов «безответственного поведения России». Также глава военного комитета упомянул среди таких эпизодов присоединение Крыма, конфликт на востоке Украины, кибератаки. В ответ, по словам Павла, «на угрозы Москвы» НАТО укрепляет боевые позиции в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. «Наши отношения ухудшаются, нет доверия», — добавил генерал.

Ранее НАТО заявило, что сократит численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на треть в связи с «делом Скрипаля».