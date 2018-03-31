В НАТО назвали условия восстановления сотрудничества с Россией
Это произойдет после того, как Москва станет соблюдать международное право, сообщил чешский генерал, глава военного комитета альянса Петр Павел в интервью чешскому изданию Aktualne. По его словам, «речь идет о повышении предсказуемости и снижении рисков». Павел отметил, что НАТО хочет конструктивного диалога с Россией, старается избегать конфронтации, но не может игнорировать то, как Россия нарушает международное право. Он пояснил, что атака в Солсбери стала одним из эпизодов «безответственного поведения России». Также глава военного комитета упомянул среди таких эпизодов присоединение Крыма, конфликт на востоке Украины, кибератаки. В ответ, по словам Павла, «на угрозы Москвы» НАТО укрепляет боевые позиции в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. «Наши отношения ухудшаются, нет доверия», — добавил генерал.
Ранее НАТО заявило, что сократит численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на треть в связи с «делом Скрипаля».
Комментарии6
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opiatnovyi63 31 марта 2018 | 02:20
Россия при этой власти ,абсолютно лживой и неадекватной, агрессивной и отвратительной,на полное самоуничтожение. ..
captainobvious 31 марта 2018 | 02:28
В Екатеринбурге люди в масках ворвались в кафе и украли 50 килограммов пельменей
полагаю, до тех пор. пока официальные представители НАТО не дадут убедительных объяснений и извинений в связи с этой чудовищной провокацией, в которой highly likely замешаны спецслужбы одной из стран Альянса, ни о каком восстановлении доверия и речи быть не может.
idruker 31 марта 2018 | 02:48
captainobvious: Ну давай свое обоснование highly likely. Голыми словами не обойдешься. Итак?
minerr 31 марта 2018 | 03:10
idruker: Тебе слайды показать?
salut__521 31 марта 2018 | 02:38
Москва и международное право - две вещи несовместные.
salut__521 31 марта 2018 | 02:42
Москва, международное право и внутреннее право - три вещи несовместные...