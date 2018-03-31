Высылаемые из США российские дипломаты вместе с семьями вылетят на родину 31 марта
Об этом сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Москва с пониманием отнеслась к проблемам россиян, прислала два самолета. Посол уточнил, что «один из них залетит буквально на два-три часа в Нью-Йорк, заберет оттуда 14 семей и полетит непосредственно в Москву. Антонов отметил, что сделано все необходимое, чтобы сбор произошел организованно, чтобы люди могли спокойно собраться. Всего, по его словам, домой должны уехать более 170 человек.
Напомню, США ранее заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ряд стран Запада обвиняет в этом Москву. Российская сторона все обвинения отвергает. В МИДе заявили о зеркальных мерах на высылку дипломатических работников.
Комментарии4
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koda 31 марта 2018 | 02:24
Родина ждет, не дождется... А чем заниматься то будете? Поблагодарите Путина за это
davi__koloradov 31 марта 2018 | 02:30
Гонят рашковатников
По миру с котомкою
Жизнь текёт меж пальчиков
Паутинкой тонкою
(с)
tonight 31 марта 2018 | 02:48
Граждане раши наконец то вернутся на родину. Это ж здорово порадуйтесь за них )) Уж поди и русский забыли на чужбине
hicat 31 марта 2018 | 03:12
Класс!
Я очень рад за них.
Предлагаю выделить им по квартире в прекрасном подмосковном городе Волоколамске.