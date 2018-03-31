Высылаемые из США российские дипломаты вместе с семьями вылетят на родину 31 марта

Об этом сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Москва с пониманием отнеслась к проблемам россиян, прислала два самолета. Посол уточнил, что «один из них залетит буквально на два-три часа в Нью-Йорк, заберет оттуда 14 семей и полетит непосредственно в Москву. Антонов отметил, что сделано все необходимое, чтобы сбор произошел организованно, чтобы люди могли спокойно собраться. Всего, по его словам, домой должны уехать более 170 человек.

Напомню, США ранее заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ряд стран Запада обвиняет в этом Москву. Российская сторона все обвинения отвергает. В МИДе заявили о зеркальных мерах на высылку дипломатических работников.