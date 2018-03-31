Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:12, 31 марта 2018

Досмотренный в Лондоне самолет «Аэрофлота» сел в Москве

Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».
Как сообщила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, на борт лайнера, который готовился принять пассажиров в аэропорту «Хитроу», поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра. Причины и цели они не указали. При этом, потребовали, чтобы экипаж, включая капитана, покинули самолет. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять присутствия при досмотре командира корабля. По итогам англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы с указанием причин этой акции, ее правовой основы и результатов. В российском диппредставительстве связали произошедшее «с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России». Посольство направило ноту в британский МИД с требованием объяснить случившееся.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 5663 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 323 6 7055 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 183 6 11168 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 259 6 21202 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 131 6 11276 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20937 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Новости

Российский МИД вновь обвинил британские власти в провокации – на этот раз из-за досмотра самолета «Аэрофлота» В «Аэрофлоте» подтвердили информацию об инциденте…

5 64 6 6166
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8234 29.03
Новости

США могут ввести новые ограничительные меры в отношении России Американский Госдепартамент посчитал незаконным «зеркальный» ответ России на высылку дипломатов — речь идёт о закрытии консульства в Петербурге и выдворении 60 сотрудников миссии

5 64 6 6210
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15499 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22756 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6850 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Новости

Foreign Office подтвердил факт досмотра самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы в Лондон По информации министерства, досмотр проводила таможенная служба…

5 59 6 6900
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19826 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14408 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Губернатор Московской области: В ситуации с мусорными полигонами наступил критический момент В Дмитровском районе Подмосковья активисты перекрыли дорогу ведущую к  мусорному полигону Непейно…

5 41 6 5061

Популярное за неделю

Новости

Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной Речь идет о тех, чье физическое состояние улучшилось и кто выразил желание служить…

5 27 6 106118
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 117 6 180621 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 171 6 52707 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 104 6 631373 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 477 6 487624 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831198
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3379270

Сегодня в эфире