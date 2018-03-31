Досмотренный в Лондоне самолет «Аэрофлота» сел в Москве

Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».

Как сообщила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, на борт лайнера, который готовился принять пассажиров в аэропорту «Хитроу», поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра. Причины и цели они не указали. При этом, потребовали, чтобы экипаж, включая капитана, покинули самолет. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять присутствия при досмотре командира корабля. По итогам англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы с указанием причин этой акции, ее правовой основы и результатов. В российском диппредставительстве связали произошедшее «с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России». Посольство направило ноту в британский МИД с требованием объяснить случившееся.