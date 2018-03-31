Арнольд Шварценеггер перенес операцию на открытом сердце

У актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния — врожденный порок сердца, и ему необходимо было заменить катетерный клапан, поставленный более 20 лет назад. Это была плановая операция. Она продлилась несколько часов, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя актера Дэниеля Кэтчелла. Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное. The Guardian отмечает, что решение в 1997 году проводить первую операцию на открытом сердце далось актеру нелегко, сам он этот шаг называл «самым трудным в жизни».