Арнольд Шварценеггер перенес операцию на открытом сердце
У актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния — врожденный порок сердца, и ему необходимо было заменить катетерный клапан, поставленный более 20 лет назад. Это была плановая операция. Она продлилась несколько часов, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя актера Дэниеля Кэтчелла. Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное. The Guardian отмечает, что решение в 1997 году проводить первую операцию на открытом сердце далось актеру нелегко, сам он этот шаг называл «самым трудным в жизни».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
snegir_pravosekovich 31 марта 2018 | 01:37
Энергоблок у терминатора заменили.