Париж заинтересован в диалоге с Москвой по всем международным проблемам
Об этом заявили в МИД Франции в связи высылкой Россией четырех французских дипломатов в качестве ответной меры на аналогичное действие Парижа. Отмечается, что решение Москвы не стало неожиданностью, но вызывает сожаление. Принятое ранее решение МИДа Франции о высылке четырех российских дипломатов в ведомстве объяснили «желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери».
Комментарии4
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danko1 31 марта 2018 | 01:22
В диалоге с Россией заинтересованы все страны.
Только с неадекватом и вором кремлевским говорить бесполезно.
eniro 31 марта 2018 | 01:35
danko1: Я бы посоветовал и некоторым "Кремлевским сидельцам", не спешить радоваться. Опыт подсказывает- писец знает когда настать.
solonko 31 марта 2018 | 01:41
С вами, россияне, общаются как с людьми, которые не совсем в своем уме.
golfinder 31 марта 2018 | 01:43
Ведите лучше диалог с задницей Трампа и "звездой" Мей. С такими политиками лучше вообще не общаться . Зачем контакты с теми у кого нет своего мнения? Поболтать о том о сем - это не уровень России.