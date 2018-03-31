Париж заинтересован в диалоге с Москвой по всем международным проблемам

Об этом заявили в МИД Франции в связи высылкой Россией четырех французских дипломатов в качестве ответной меры на аналогичное действие Парижа. Отмечается, что решение Москвы не стало неожиданностью, но вызывает сожаление. Принятое ранее решение МИДа Франции о высылке четырех российских дипломатов в ведомстве объяснили «желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери».