Второму россиянину — Михаилу Ивкину — предъявлено обвинение по делу о столкновениях на Евро-2016 в Марселе

Он заключен под стражу. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на адвокатов. По их данным, это произошло еще 22 марта, сроки ареста не уточняются. Ранее футбольный болельщик из России, который также подозревается в участии в массовых беспорядках и избиении английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, был арестован в Марселе. Его имя не разглашалось.